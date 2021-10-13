Ситуация с COVID-19 в Киеве ухудшилась, а вирус стал более агрессивным, – Кличко

В Киеве, как и в целом в Украине, быстро ухудшилась ситуация с заболеваемостью коронавирусом. В частности, болезнь существенно "помолодела" и стала еще более опасной.

Мэр столицы отметил, что по состоянию на 13 октября отделения киевских больниц для инфицированных COVID-19 заполнены уже на 47%. Одной из самых горячих точек на карте города является Александровска больница. Так как туда ежедневно госпитализируют больше 50 пациентов.

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Сотни новых зараженных каждые сутки

Кличко подчеркнул, что в целом по Киеву ежесуточно в больницы попадают более 300 горожан. Такая тенденция обусловлена тем, что вирус стал агрессивнее и начал все чаще поражать детей.

На стационарном лечении в Киеве с подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся 1 837 пациентов. 1 297 из них – в тяжелом состоянии. 30 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Еще 155 – на неинвазивной искусственной вентиляции легких,

– обнародовал красноречивую статистику мэр украинской столицы.

Также Кличко уточнил, что 1 512 жителей столицы нуждаются в кислородной поддержке, а 195 лежат в стационарах с подозрением на коронавирусную болезнь.

Невакцинированные – первые под ударом

Мэр Киева подчеркнул, что медицинская статистика свидетельствует об особой уязвимости невакцинированного населения. Так, более 95% госпитализированных с COVID-19 не получили ни одной прививки. Кроме того, незащищенные люди с большей вероятностью сталкиваются с осложнениями болезни.

С локдауном не спешат

Глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что пока о введении локдауна говорить рано. К тому же, если 70% жителей столицы привьются, то вводить тотальный карантин вообще не придется.

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