Мер столиці наголосив, що станом на 13 жовтня відділення київських лікарень для інфікованих COVID-19, заповнені вже на 47%. Однією із найгарячіших точок на мапі міста є Олександрівська лікарня. Адже туди щодня госпіталізують понад 50 пацієнтів.

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Сотні нових заражених щодоби

Кличко наголосив, що загалом по Києву щодоби до лікарень потрапляють понад 300 містян. Така тенденція зумовлена тим, що вірус став агресивнішим і почав дедалі частіше вражати дітей.

На стаціонарному лікуванні в Києві з підтвердженим діагнозом COVID-19 перебувають 1837 пацієнтів. 1297 з них – у важкому стані. 30 підключені до апарату штучної вентиляції легень. Ще 155 – на неінвазивній штучній вентиляції легень,

– оприлюднив красномовну статистику мер української столиці.

Також Кличко уточнив, що 1512 жителів столиці потребують кисневої підтримки, а 195 лежать у стаціонарах з підозрою на коронавірусну хворобу.

Невакциновані – перші під ударом

Мер Києва наголосив, що медична статистика свідчить про особливу вразливість невакцинованого населення. Так, понад 95% госпіталізованих з COVID-19 не отримали жодного щеплення. Крім того, незахищені люди з більшою вірогідністю стикаються з ускладненнями хвороби.

З локдауном не поспішають

Голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан заявив, що поки про введення локдауну говорити рано. До того ж, якщо 70% жителів столиці щепляться, запроваджувати тотальний карантин взагалі не доведеться.

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