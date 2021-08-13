Скандальный дрифт Red Bull: в КГГА посчитали сколько метров уже отмыли

В КГГА посчитали, сколько квадратных метров уже отмыли на Софийской площади. Впрочем, следы от шин не единственная проблема – после дрифта Red Bull был поврежден кирпич.

Сейчас силами активистов и коммунальщиков отмыто 3 тысячи квадратных метров покрытия. На это потратили 3 дня.

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Кирпич на Софийской площади не только испачкали, но и повредили

Заместитель главы КГГА Александр Густелев сообщил, что повреждение кирпича произошло из-за больших скоростей.

Нагрузка от больших скоростей и углов движения спорткаров повлекла дополнительное разрушение и без того поврежденного клинкерного кирпича, из которого устроено покрытие Софийской площади,

– заявил чиновник.



На Софийской площади 3 день чистят кирпич / Фото Фейсбук Александра Густелева

Он также добавил, что окончательные убытки еще не посчитали.

Еще Гутселев написал, что столичные коммунальщики установили антипарковочные столбики, чтобы исключить подобные случаи в будущем.

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