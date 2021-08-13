Скандальный дрифт Red Bull: в КГГА посчитали сколько метров уже отмыли
Источник:Фейсбук Александра Густелева
В КГГА посчитали, сколько квадратных метров уже отмыли на Софийской площади. Впрочем, следы от шин не единственная проблема – после дрифта Red Bull был поврежден кирпич.
Сейчас силами активистов и коммунальщиков отмыто 3 тысячи квадратных метров покрытия. На это потратили 3 дня.
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Кирпич на Софийской площади не только испачкали, но и повредили
Заместитель главы КГГА Александр Густелев сообщил, что повреждение кирпича произошло из-за больших скоростей.
Нагрузка от больших скоростей и углов движения спорткаров повлекла дополнительное разрушение и без того поврежденного клинкерного кирпича, из которого устроено покрытие Софийской площади,
– заявил чиновник.
На Софийской площади 3 день чистят кирпич / Фото Фейсбук Александра Густелева
Он также добавил, что окончательные убытки еще не посчитали.
Еще Гутселев написал, что столичные коммунальщики установили антипарковочные столбики, чтобы исключить подобные случаи в будущем.
Предыстория
- 10 августа в Киеве на Софийской площади состоялось дрифт-шоу. Без ограждений и на большой скорости автомобили дрифтовали в пешеходной зоне.
- Шоу оставило следы от шин в виде восьмерки в исторической зоне Киева. На уборку территории понадобился не один день.
- В этой гонке приняла участие рэперша Alyona Alyona, которая опубликовала видео с шоу, но затем быстро удалила. Уже потом она рассказала, что ее якобы заверили о разрешении. Ролик, по ее словам, снимался ко Дню Независимости.
- Компания Red Bull, которая была организатором дрифта, впоследствии извинилась и вызвала клининговую компанию.