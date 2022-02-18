Сняли на видео: в Киеве будут судить молодых людей, которые издевались над больной бабушкой

Следователи направили в суд уголовное дело против трех мужчин. Они в ноябре 2021 года издевались над 76-летней женщиной.

Правоохранители начали уголовное производство по факту хулиганства. О подозрении сообщили 18 февраля.

К теме Парням, которые целились в больную бабушку пистолетом, объявили о подозрении

Какое наказание могут получить

Полицейские расследовали инцидент. Они направили все собранные материалы и обвинительный акт в суд.

Подозреваемыми являются трое парней с 2001, 2002 и 2003 годов рождения. За совершенное им грозит до 4 лет лишения свободы.

Детали инцидента

Двое парней гостили у друга в квартире на улице Героев Днепра, что в Оболонском районе столицы. Они решили "развлечься" и поиздеваться над 76-летней больной бабушкой, которая не может самостоятельно передвигаться уже 5 лет. Кроме того, она не может говорить.

Один из подозреваемых вещь, похожую на пистолет направил в сторону бабушки. В это время другой парень снимал все на камеру мобильного телефона. Затем он опубликовал видео в сети.

Нарушители общались с журналистами и убеждали, что ничего страшного не произошло. Один из парней, который является внуком женщины, заявил, что пенсионерка на все реагирует как животное – инстинктивно. Уверяли даже, что бабушка обрадовалась из-за такой "шутки".