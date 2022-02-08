Со звездами из сериала "Эйфория" и фильма "Человек-паук": в Киеве сняли рекламу Hugo Boss

Немецкий дом моды Hugo Boss создал в столице рекламный ролик для духов. Над видео работала киевская команда Family Production.

В рекламе духов можно увидеть актеров Джейкоба Элорди ("Эйфория") и Лору Гэрриер ("Голливуд", "Человек-паук: Возвращение домой"). Режиссером стал Марко Престини.

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Каким стал видеоролик

В компании Family Production рассказали, что в видео пытались воссоздать поверхность Марса и построить ночной клуб в форме двадцатиметровой ротонды. Они добавили, что вдохновлялись футуристической эстетикой из фильма "Бегущий по лезвию 2049" режиссера Дени Вильнева.

В Киеве сняла клип рок-группа Muse

Hugo Boss – немецкий дом моды, который основали в 1923 году, производящий духи и одежду.

Британская рок-группа Muse в Киеве сняла клип с украинскими актерами на песню Won't Stand Down. Съемки происходили в декабре 2021 года. На видео нет ни одной киевской локации, потому что кадры снимали в павильоне.

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