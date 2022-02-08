У рекламі парфумів можна побачити акторів Джейкоба Елорді ("Ейфорія") та Лору Геррієр ("Голлівуд", "Людина-павук: Повернення додому"). Режисером став Марко Престіні.

До теми Подільський міст та інші локації: в кліпі іспанської співачки показали Київ

Реклама, яку створили у Києві: дивіться відео

Яким став відеоролик

У компанії Family Production розповіли, що у відео намагалися відтворити поверхню Марса та збудувати нічний клуб у формі двадцятиметрової ротонди. Вони додали, що надихались футуристичною естетикою з фільму "Той, що біжить по лезу 2049" режисера Дені Вільньова.

Довідково. Hugo Boss – німецький дім моди, який заснували у 1923 році, що продукує парфуми та одяг.

У Києві зняв кліп рок-гурт Muse

Британський рок-гурт Muse у Києві зняв кліп з українськими акторами на пісню Won't Stand Down. Фільмування відбувалося у грудні 2021 року. На відео немає жодної київської локації, бо кадри знімали в павільйоні.

Законодавці моди Hugo Boss: дивіться відео