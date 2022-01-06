Собаку-талисман Оболонской РГА чудом спасли из 10-дневного плена

В Киеве чудом спасли собаку Люсю, которую в шутку называют талисманом Оболонской райгосадминистрации. Историей с невероятным счастливым концом поделились 6 января.

Опекуны охранницы забили тревогу еще 10 дней назад, когда заметили исчезновение хвостатой. Ведь до этого зверушка никогда не уходила с территории, где жила.

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Мгновенье спасло маленькую жизнь

За судьбу Люси изрядно переживали все сотрудники администрации. Однако жизнь ей спасла уборщица.

Женщина случайно заглянула в полуоткрытый люк канализации и увидела там несчастную. Животное упало в отверстие и просидело без еды и воды целых 10 дней. В конце концов четвероногую освободили, отогрели и накормили. Сейчас жизни собаки уже ничего не угрожает.



Собака Люся упала в открытый люк и просидела в канализации 10 дней / Фото с телеграм-канала "Типичный Киев"

Уберегли от смерти друг друга: удивительная история из Русановки

В конце декабря сеть поразили кадры взаимного спасения мальчика и собаки, которые провалились под лед на водоеме. Это случилось на Русановской набережной. Оказавшись на суше, четвероногий принялся изо всех сил тащить палку, за которую ухватился мальчик. Перед этим ребенок также помогал выбраться из воды песику.

Текст публикации "Типичного Киева":

Очередная история с невероятным хеппи-эндом произошла в столице. Собачка-талисман Оболонской райгосадминистрации 10 дней провела в канализации.

Люся исчезла еще 10 дней назад, она никогда не покидала территорию учреждения, поэтому исчезновение песика вызвало большое волнение у всех работников администрации.

Как оказалось, бедняжка провалилась в люк и 10 дней жила в канализации. Именно там ее нашла уборщица, которая случайно заглянула в полуоткрытый люк. Сейчас Люсю уже отогрели и откормили, у нее все хорошо.