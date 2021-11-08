В соборе УГКЦ в Киеве начал работать центр массовой вакцинации от COVID-19

Несмотря на огромные очереди из тех, кто за полгода так и не смог получить доступную вакцину, привиться в Киеве становится все проще. 8 ноября пункт вакцинации открыли в Патриаршем соборе Украинской греко-католической Церкви.

Информацию о начале работы еще одного пункта разместили на сайте собора. Какой именно вакциной будут делать прививки всем желающим – пока неизвестно. Впрочем, обычно киевляне имеют возможность выбрать себе фактически любой препарат, который есть на рынке в цивилизованных странах.

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Отсутствуют в нашей стране только вакцины Johnson & Johnson.

Как будет работать новый центр вакцинации в соборе УГКЦ

Записаться на вакцинацию в Патриарший собор УГКЦ пока нельзя. На Helsi.me какие-либо указания на пункт прививки отсутствуют.

Согласно официальной информации, вакцинировать граждан будут ежедневно с 10:00 до 17:00.

Патриарший собор УГКЦ расположен на улице Никольско-Слободской, 5.

За сутки снова умерли 47 больных COVID-19

Власти Киева продолжают подчеркивать, что единственным способом как можно скорее выйти из локдауна и вернуться к нормальной жизни является именно массовая вакцинация.

За прошедшие сутки в столице, по словам Виталия Кличко, зафиксировали 600 новых случаев заболевания COVID-19, 47 пациентов с официально подтвержденным диагнозом умерли. Всем, кто не пережил болезнь, было от 50 до 85 лет.

Кроме того, больница Киева продолжают заполняться новыми больными. За 7 ноября в медицинские учреждения госпитализировали 118 инфицированных коронавирусом, а также 322 человека с подозрением на COVID-19.