Облачно и снова ветрено: какой будет погода в Киеве 3 сентября

3 сентября 2021 , 10:00
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Источник:

Укргидрометцентр

В Киеве и области 3 сентября будут облачно с прояснениями. Днем температура повысится до 19 градусов тепла. Осадков синоптики не прогнозируют.

В западных и восточных регионах температуры будет немного меньше – 17 градусов тепла. Скорость ветра умеренная – до 12 метров в секунду.

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Прогноз погоды 3 августа

  • Температура в пятницу 3 сентября в Киеве составит 17 – 19 градусов тепла.
  • В области будет немного холоднее – от +15 до +17 градусов.
  • Ветер прогнозируют западный, 7 – 12 метров в секунду.
  • Дождей синоптики не предусматривают.


Прогноз погоды на 3 сентября во Киевской области / Скриншот Укргидрометцентра

По данным ресурса Windy.com, будет немного холоднее. Самая высокая температура воздуха 3 сентября – 18 градусов тепла. Скорость ветра будет колебаться от 8 до 13 метров в секунду.

Погода 3 сентября в Киеве / Дані Windy.com

3 сентября в Украине: прогноз синоптиков

  • В этот день в Украине будет солнечно и тепло. Однако не стоит ожидать летней жары.
  • Максимальная температура воздуха – +21 градусов. Теплее всего будет в Ужгороде, Николаеве, Одессе и Херсоне.
  • Синоптик Наталья Диденко рассказала, что солнце придет из-за циклона с центром в Великобритании.
  • Также Диденко добавила, что сейчас самое время "выгуливать" свои легкие куртки и пальто.
Автор: Марта Кушка