В западных и восточных регионах температуры будет немного меньше – 17 градусов тепла. Скорость ветра умеренная – до 12 метров в секунду.

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Прогноз погоды 3 августа

Температура в пятницу 3 сентября в Киеве составит 17 – 19 градусов тепла.

В области будет немного холоднее – от +15 до +17 градусов.

Ветер прогнозируют западный, 7 – 12 метров в секунду.

Дождей синоптики не предусматривают.



Прогноз погоды на 3 сентября во Киевской области / Скриншот Укргидрометцентра

По данным ресурса Windy.com, будет немного холоднее. Самая высокая температура воздуха 3 сентября – 18 градусов тепла. Скорость ветра будет колебаться от 8 до 13 метров в секунду.

Погода 3 сентября в Киеве / Дані Windy.com

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