У західних та східних регіонах температури буде трохи меншою – 17 градусів тепла. Швидкість вітру помірна – до 12 метрів за секунду.

Цікаво Літо встановило 14 температурних рекордів у Києві: коли було найтепліше

Прогноз погоди 3 серпня

  • Температура в п'ятницю 3 вересня в Києві становитиме 17 – 19 градусів тепла.
  • В області буде трохи холодніше – від +15 до +17 градусів.
  • Вітер прогнозують західний, 7 – 12 метрів за секунду.
  • Дощів синоптики не передбачають.

Погода 3 вересня 2021 Прохолодно Без опадів
Прогноз погоди на 3 вересня у Київській області / Скриншот Укргідрометцентру

За даними ресурсу Windy.com, буде трохи холодніше. Найвища температура повітря 3 вересня – 18 градусів тепла. Швидкість вітру коливатиметься від 8 до 13 метрів за секунду.

Погода 3 вересня в Києві / Дані Windy.com

3 вересня в Україні: прогноз синоптиків

  • Цього дня в Україні буде сонячно і тепло. Проте не варто сподіватись літньої спеки.
  • Максимальна температура повітря – +21 градус. Найтепліше буде в Ужгороді, Миколаєві, Одесі та Херсоні.
  • Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що сонце прийде через циклон із центром у Великій Британії.
  • Також Діденко додала, що зараз саме час "вигулювати" свої легкі куртки і пальта.