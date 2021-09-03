У західних та східних регіонах температури буде трохи меншою – 17 градусів тепла. Швидкість вітру помірна – до 12 метрів за секунду.

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Прогноз погоди 3 серпня

Температура в п'ятницю 3 вересня в Києві становитиме 17 – 19 градусів тепла.

В області буде трохи холодніше – від +15 до +17 градусів.

Вітер прогнозують західний, 7 – 12 метрів за секунду.

Дощів синоптики не передбачають.



Прогноз погоди на 3 вересня у Київській області / Скриншот Укргідрометцентру

За даними ресурсу Windy.com, буде трохи холодніше. Найвища температура повітря 3 вересня – 18 градусів тепла. Швидкість вітру коливатиметься від 8 до 13 метрів за секунду.

Погода 3 вересня в Києві / Дані Windy.com

3 вересня в Україні: прогноз синоптиків