У західних та східних регіонах температури буде трохи меншою – 17 градусів тепла. Швидкість вітру помірна – до 12 метрів за секунду.
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Прогноз погоди 3 серпня
- Температура в п'ятницю 3 вересня в Києві становитиме 17 – 19 градусів тепла.
- В області буде трохи холодніше – від +15 до +17 градусів.
- Вітер прогнозують західний, 7 – 12 метрів за секунду.
- Дощів синоптики не передбачають.
Прогноз погоди на 3 вересня у Київській області / Скриншот Укргідрометцентру
За даними ресурсу Windy.com, буде трохи холодніше. Найвища температура повітря 3 вересня – 18 градусів тепла. Швидкість вітру коливатиметься від 8 до 13 метрів за секунду.
Погода 3 вересня в Києві / Дані Windy.com
3 вересня в Україні: прогноз синоптиків
- Цього дня в Україні буде сонячно і тепло. Проте не варто сподіватись літньої спеки.
- Максимальна температура повітря – +21 градус. Найтепліше буде в Ужгороді, Миколаєві, Одесі та Херсоні.
- Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що сонце прийде через циклон із центром у Великій Британії.
- Також Діденко додала, що зараз саме час "вигулювати" свої легкі куртки і пальта.