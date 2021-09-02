За даними синоптиків, опадів не варто очікувати у жодній з областей України. Найтепліше буде у південних регіонах та на Закарпатті. Там прогнозують до +21 градуса.
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Найпрохолодніше буде на Півночі та Сході. Середня денна температура там становитиме +16...+18 градусів. У західних областях температура коливатиметься від +17 до +20 градусів.
У Києві обіцяють +17...+17 градусів. Жителі столиці також зможуть насолодитися осіннім сонцем.
Прогноз синоптикині Діденко
Українська синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що циклон з центром над Великою Британією визначатиме погоду й на території України.
Вітер дмухатиме з північного заходу, на Півночі, Сході, у Центрі та на Півдні України він ще втримається поривчастим, до сильного,
– зауважила синоптикиня.
Вона також наголосила, що настав час затишного осіннього вбрання. "Вигулювати" Діденко рекомендує нові світлі плащі, білі куртки та бежеві пальта.
Прогноз погоди у містах України на 2 вересня
Ужгород – +19...+21
Львів – +18...+20
Івано-Франківськ – +18...+20
Тернопіль – +16...+18
Чернівці – +18...+20
Хмельницький – +16...+18
Луцьк – +17...+19
Рівне – +17...+19
Житомир – +17...+19
Вінниця – +17...+19
Одеса – +19...+21
Миколаїв – +19...+21
Херсон – +19...+21
Сімферополь – +18..+20
Кропивницький – +16...+18
Черкаси – +16...+18
Чернігів – +16...+18
Суми – +16...+18
Полтава – +16...+18
Дніпро – +17...+19
Запоріжжя – +18...+20
Донецьк – +17...+19
Луганськ – +16...+18
Харків – +16...+18
Київ – +17...+19
Прогноз погоди на 2 вересня / Карта Укргідрометцентр