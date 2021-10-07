На Соломенке в Киеве мужчина на спор прыгнул на капот ехавшей машины

Молодой человек бросился на машину, пожилого водителя и чудом не получил травм. Инцидент произошел вечером 6 октября в Соломенском районе Киева.

Видео нарушения записал видеорегистратор, установленный на машине водителя. После инцидента мужчина поделился им в соцсетях.

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На записи видно, как пешеход вдруг выбегает на дорогу из темноты.

Утверждает, что прыгал на спор

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 20:55 на Ереванской улице в Киеве.

Водитель понемногу набирал скорость после поворота, когда из темноты выбежал молодой человек в темной одежде.

Владелец машины успел снизить скорость до столкновения. Но нарушитель целенаправленно прыгнул на капот машины.

После "сбития" пешеход якобы объяснил пожилому водителю, что прыгнул под машину он на спор. Полицию на место происшествия не вызывали. После того, как пешеход отошел от места инцидента, водитель спокойно продолжил движение.

В комментариях к видео в соцсетях однозначно осудили действия пешехода и отметили, что он мог травмироваться, а владельца авто за это бы судили.

Смотрите видео, как мужчина прыгнул на капот машины в Киеве: