На Соломенке мужчина подстрелил соседку, заступаясь за мать

На улице Олексы Тихого в Киеве мужчина ранил соседку, выстрелив из оружия. Женщину забрали в больницу, однако ее состояние удовлетворительное. О конфликте в Соломенском районе стало известно 26 октября.

Следователи уже сообщили злоумышленнику о подозрении в хулиганстве и заключили под стражу. За совершенное ему грозит до семи лет лишения свободы.

К теме Обматерил и выстрелил в живот: в полиции рассказали подробности о разборках в баре на Крещатике

Заступился за мать, ухватившись за оружие

Об инциденте полиции сообщила сама 33-летняя потерпевшая.

Она спорила с соседкой, когда на улицу выбежал сын женщины и выстрелил якобы защищая мать.

На место происшествия сразу прибыли правоохранители, следователи и медики.



Фото подозреваемого в нападении на женщину / Фото полиции Киева

Темная биография нападающего

Задержанный 36-летний киевлянин оказался рецидивистом – ранее у него уже была судимость за кражи, грабежи и незаконное обращение с оружием. Кроме того, во время обыска у него дома снова нашли похожий на него предмет, его отправили на экспертизу.

Текст публикации полиции Киева:

Следователи столичной полиции сообщили о подозрении местному жителю, выстрелившему в соседку

Мужчина решил вмешаться в спор между его матерью и знакомой, в результате чего нанес киевлянке телесные повреждения. Во время досудебного расследования мужчина будет находиться под стражей. Теперь за совершенное ему грозит до семи лет лишения свободы.

В дежурную часть Соломенского управления полиции от 33-летней киевлянки поступило сообщение о том, что возле дома по улице Олексы Тихого в нее выстрелил мужчина. По указанному адресу немедленно выехали экипаж патрульных полицейских, следственно-оперативная группа и бригада скорой медицинской помощи.

Пообщавшись с потерпевшей, полицейские обнаружили, что на улице у нее возник словесный конфликт с соседкой. В этот момент из дома выбежал сын оппонентки, который решил заступиться за мать и выстрелил в заявительницу. Пострадавшую в удовлетворительном состоянии госпитализировали для оказания необходимой помощи.

Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий и первоочередных следственных действий стражи порядка задержали фигуранта в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Задержанный – 36-летний киевлянин, ранее судимый за кражи, грабежи и незаконное обращение с оружием. Кроме того, во время обыска по месту жительства следователи изъяли у него предмет, похожий на оружие, и направили на проведение соответствующего экспертного исследования.

По согласованию с Соломенской окружной прокуратурой следователь сообщил мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.