На Соломенке неадекват выбросил стекло с третьего этажа на 2-летнего ребенка

На улице Алексеевской в Соломенском районе Киева неадекватный мужчина выбросил стекло с третьего этажа на двухлетнего мальчика. Жуткий инцидент произошел 21 ноября.

О выходке агрессивного соседа рассказала мать пострадавшего мальчика Юлия Солдатенко. Она призвала других людей быть осторожными, чтобы тоже не стать "мишенью".

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Целился в женщину – попал в малыша

По словам матери ребенка, мужчина по неизвестным причинам хотел обидеть ее, однако попал в маленького ребенка. Только чудом все обошлось почти без последствий.

Сегодня на нас с детьми неадекват выбросил стекло с балкона. Много стекла. Целился мне в голову, все попало на сына 2-х лет. Его спасла очень плотная одежда, чудом ему не поранило лицо и глаза, поцарапало только мою голую лодыжку,

– рассказала женщина.

По ее словам, на вид злоумышленнику примерно 55 лет. Она вызвала на место инцидента полицию, журналистов и написала заявление.



Балкон, с которого мужчина выбросил стекло на голову двухлетнему ребенку / Фото с фейсбука Los Solomas / Соломенский район

Опасное соседство

В комментариях под постом другие жители дома отметили, что мужчина, который бросил на ребенка стекло, на самом деле якобы имеет психическое заболевание и даже находится на соответствующем учете.

Однако принудительно забрать его в лечебное учреждение никто не может, потому что на это нужно согласие его самого или родственников. Люди утверждают, что когда к нему приезжает бригада медиков, то мужчина от оказания помощи отказывается.

Также в обсуждении отметили, что он довольно часто ведет себя неадекватно: громко ругается возле магазина и на балконе. Впрочем, несмотря на проблемы с психикой, невменяемым его не признают.

Текст публикации Los Solomas / Соломенский район:

Обострение.

UPD: кому есть что сказать на камеру журналистам, пусть подходят к скверу напротив дома по Алексеевской, 3 в 14:00 22 ноября.

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Сегодня на нас с детьми неадекват выбросил стекло с балкона. Много стекла. Целился мне в голову, все попало на сына 2-х лет. Его спасла очень плотная одежда, чудом ему не поранило лицо и глаза, оцарапало только мою голую лодыжку.

Очень агрессивный мужчина лет 55-ти. Будьте осторожны там. Полицию вызвала, заявление написала.