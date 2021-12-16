На Соломенке вспыхнула квартира в многоэтажке: погиб мужчина - видео с места пожара

В Киеве по улице Ушинского, 40 (по другим данным 29) вспыхнула квартира на 6 этаже многоэтажки. Из нее вынесли тело мужчины.

По информации телеграм-канала "Сегодня", погибший 1951 года рождения снимал квартиру. Его звали Бойко В.

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Огненная ловушка

На место пожара сразу прибыли медики и спасатели ГСЧС.

Поскольку огонь перекрыл доступ к квартире через входную дверь, они должны были задействовать специальную пожарную лестницу, чтобы проникнуть внутрь через окно.

В 11:53 огонь на площади 20 квадратных метров удалось ликвидировать.

В Киеве на улице Ушинского загорелась квартира на 6 этаже: видео

Тексты публикаций "Киева оперативного", "Сегодня":

Горит квартира на 6-м этаже в многоквартирном жилом доме Ушинского, 40. На месте уже активно работают спасатели ГСЧС. Видно, что через дверь зайти не удалось, и потому огнеборцы должны использовать специальную пожарную лестницу.

Также присутствуют врачи скорой, надеемся, что их помощь не понадобится.

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Пожар в жилом доме в Киеве, есть погибший. Горит квартира на 6-м этаже многоквартирного дома на улице Ушинского, 29. Во время тушения пожара в комнате спасатели обнаружили тело квартиросъемщика Бойко В. 1951 года рождения без признаков жизни. В 11:53 пожар на площади 20 квадратных метров был ликвидирован.