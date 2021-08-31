"Соседский террор": в Киеве женщина собирает мусор с тараканами и выбрасывает его в окно

В Дарницком районе Киева женщина накапливает мусор в квартире. Кроме этого, она еще порой выливает грязь через окно и ругается. Соседи неоднократно обращались в полицию, ЖЭК, к медикам и другие учреждения. Однако помочь им никто не может.

Жители дома говорят, что женщина по имени Юлия, всегда была спокойна. Однако где-то пол года назад стала агрессивной. Об этом рассказали 30 августа.

Читайте также Прокуроры обыскивают киевских коммунальщиков за неубранный мусор

Живет с тараканами

Женщина живет на третьем этаже одна. Она была тиха и спокойна. Потом начала ругаться и носить домой мусор. Часть которого – выбрасывала на улицу. Этим летом стало ужасно попахивать из ее дома. Тогда же в квартире полезли тараканы.

В Киеве женщина накапливает дома мусор и выбрасывает его через окно / Скриншот видео

Соседи много раз обращались в разные службы: в полицию, ЖЭК, Киевгаз, городские и районные советы, в больницу. Кое-кто даже писал письма к депутатам. Однако это не дает никаких результатов.

Что говорят специалисты

Адвокат Андрей Шебельников говорит, что в Украине нет закона, что делать в таких ситуациях. По его мнению, это – самая большая проблема. Зайти в квартиру можно только с разрешения хозяина. Однако женщина к себе не впускает.

Когда же поведение жительницы будет угрожать жизни других людей, то это уже другое дело. К ней наведаются полицейские.

В полиции предлагают свою версию. Там говорят, что надо сначала обратиться в суд, чтобы он назначил определенные врачебные обследования. Ведь, возможно, у женщины есть какие-то психические расстройства.

Нам необходимо обращаться в суд, чтобы суд определял врачебную комиссию. Тогда, по результатам комиссии, определять, какие расстройства, является ли она дееспособной,

– рассказал руководитель участковых Дарницкого управления полиции Нацполиции в Киеве Максим Сокол.

В то время, когда ситуацию только начинают решать, соседи уже не выдерживают. Ждать они не могут, потому что женщина становится каждый раз агрессивнее.

Соседи готовят обращение в суд

Жильцы постоянно дежурят дома. Когда соседка Юлия есть на улице, то быстро вызывают полицию. Правоохранители, со своей стороны, – звонят к медикам.

Женщину отвезли в психиатрическую больницу на обследование. Однако соседи говорят, что Юлия все равно вернется. Вместе они уже готовят коллективное обращение в суд.