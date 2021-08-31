Жителі будинку кажуть, що жінка, на ім'я Юлія, завжди була спокійна. Проте десь пів року тому стала агресивною. Про це розповіли 30 серпня.

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Живе з тарганами

Жінка живе на третьому поверсі сама. Вона була тиха і спокійна. Згодом почала лаятись і носити додому сміття. Частину якого – викидала на вулицю. Цього літа стало жахливо тхнути з її домівки. Тоді ж у квартирі полізли таргани.



У Києві жінка накопичує вдома сміття і викидає його через вікно / Скриншот відео

Сусіди багато разів звертались до різних служб: у поліцію, ЖЕК, Київгаз, міські та районні ради, у лікарню. Дехто навіть писав листи до депутатів. Проте це не дає жодних результатів.

Що кажуть фахівці

Адвокат Андрій Шебельников каже, що в Україні немає закону, що робити в таких ситуаціях. На його думку, це – найбільша проблема. Зайти до квартири можна тільки з дозволу господаря. Проте жінка до себе не впускає.

Коли ж поведінка мешканки буде загрожувати життю інших людей, то це вже інша справа. До неї навідаються поліцейські.

У поліції пропонують свою версію. Там кажуть, що треба спочатку звернутись до суду, щоб він призначив певні лікарські обстеження. Адже, можливо, у жінки є якісь психічні розлади.

Нам необхідно звертатися до суду, щоб суд визначав лікарську комісію. Тоді, за результатами комісії, визначати, які розлади, чи є вона дієздатною",

– розповів керівник дільничих Дарницького управління поліції Нацполіції у Києві Максим Сокол.

У той час, коли ситуацію лише починають вирішувати, сусіди вже не витримують. Чекати вони не можуть, бо жінка стає щоразу агресивнішою.

Сусіди готують звернення до суду

Мешканці постійно чергують будинку. Коли сусідка Юлія є на вулиці, то швидко викликають поліцію. Правоохоронці, зі свого боку, – телефонують до медиків.

Жінку відвезли до психіатричної лікарні на обстеження. Проте сусіди кажуть, що Юлія все одно повернеться. Разом вони вже готують колективне звернення до суду.