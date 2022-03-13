Сотни разбитых авто, детские коляски и игрушки: появились страшные кадры с Романовского моста

Романовским мостом люди убегали и продолжают бежать от войны. Сегодня переправа – взорвана. Вокруг можно увидеть ужасные разрушения, а на самом мосту – сотни заброшенных взорванных машин.

Романовский мост соединяет Ирпень с Киевом. Нацполиция опубликовала видео о том, какая здесь сейчас ситуация.

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Километры заброшенных авто, непрекращающиеся потоки пострадавших от блокады

Как рассказал глава полиции Киевщины Андрей Небитов, в первые дни, когда еще не было информации об эвакуации, люди пытались спастись от российских выстрелов, от убийств, от мародерства, от издевательств. Впоследствии оккупанты мост взорвали.

Сейчас на мосту можно увидеть сотни заброшенных уничтоженных авто, детские коляски и кучу игрушек. На одной из машин пыталась эвакуироваться семья. Никаких военных отметок на авто нет, но оккупанты все равно его обстреляли. Небитов предполагает: по характеру повреждений это был минометный обстрел.

Понимаем, что дальше могут работать снайперы. Недавно произошел минометный обстрел, когда люди пытались перейти на другую сторону. К сожалению, погибла семья,

– добавляет начальник Нацполиции Киевщины.

"Мост жизни"

Мостом продолжают эвакуироваться люди, в основном пожилые. Местные проходят под разрушенным мостом самодельной переправой. Перейти на другую сторону помогают полицейские. Также здесь работают ГСЧС, волонтеры, ВСУ и Нацгвардия.

"Мост позволяет спасаться людям, получать какое-то горючее и продукты, чтобы выжить", – подчеркивает Небитов.

Добавим, в Ирпене сейчас много уничтоженных домов, преимущественно это частные малоэтажки. В то же время, нет интернета и связи. О происходивших новостях люди не знали. Большинство времени находились в подвалах.

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Смотрите видео с Романовского моста, которым эвакуируют жителей Ирпеня:

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