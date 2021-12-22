На спорткаре и с арсеналом оружия: на Киевщине поймали серийного угонщика авто

В Киевской области поймали известного угонщика авто, который за полгода успел присвоить 10 чужих машин. О громком задержании стало известно 21 декабря.

По данным правоохранителей, 40-летний мужчина воровал автомобили в Киевской области и перегонял их в Черкасскую область. В основном это были Honda и Mitsubishi, привезенные из США.

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К преступлениям готовился тщательно

Злоумышленник действовал по четко продуманной схеме. Прежде всего, он приезжал на место преступления и проводил разведку – мужчина выбирал автомобиль, который станет его следующей целью. После этого он подделывал номерные знаки и даже заказывал специальную аппаратуру и изготавливал ключи под каждую машину, которую собирался прибрать к рукам.

Злоумышленник никогда не выезжал "на дело" на собственном авто – он оставлял его на парковках и садился на общественный транспорт.

Угонщика задержали на спорткаре Lexus / Фото Андрея Небитова

Мужчину взяли под арест с возможностью внесения залога / Фото Андрея Небитова

Вооружен до зубов

Во время обыска полиция нашла у похитителя целый арсенал оружия и набор инструментов угонщика: это и гранаты РГД-5 и Ф-1, и револьвер, и комплекты ключей от автомобилей, и заготовки (болванки) для угона автотранспорта, и спецсредства для бесшумного разбиения окон в автомобилях и другие вещественные доказательства. Примечательно, что в момент задержания он был на спорткаре Lexus.

У злоумышленника была целая коллекция отмычек / Фото Андрея Небитова

Угонщик занимался преступной деятельностью на протяжении 10 лет / Фото Андрея Небитова

Уголовный шлейф

В конце концов, правоохранители выяснили, что злоумышленник уже неоднократно представал перед судом за:

незаконное завладение транспортным средством;

уничтожение, подделку или замену номеров узлов и агрегатов транспортного средства;

незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами;

угрозу или насилие в отношении работника правоохранительного органа;

создание, управление преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней.

Более 10 лет этот "профессиональный" вор занимался незаконными завладениями транспортными средствами. Еще в 2012 году господина Иосифа привлекли к уголовной ответственности за угоны в составе организованной преступной группировки, а с 2019 года выходец из Ужгорода находился в розыске,

– написал на своей странице в фейсбук глава полиции Киевщины Андрей Небитов.

Он добавил, что злоумышленник был хорошо знаком с методами оперативно-розыскной деятельности, а потому прибегал к маскировке, используя парики, накладную бороду и постоянно меняя адреса проживания.

Мужчину задержали и взяли под арест с возможностью внесения залога. В настоящее время открыто уголовное производство из-за незаконного завладения транспортным средством, а также уничтожения, подделки или замены номеров узлов и агрегатов транспортного средства. Теперь ему грозит заключение на 8 – 12 лет и конфискация имущества.

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Тексты публикаций полиции Киевской области, Андрея Небитова:

Известного угонщика автомобилей задержали на Киевщине. 40-летний уроженец Черкасской области за полгода угнал более 10 автомобилей на территории Киевщины. В апреле мужчина завладел автомобилем Hyundai Sonata, который принадлежал жителю Софиевской Борщаговки, впоследствии в Вышгороде также угнал авто Hyundai Tucson.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция установила, что злоумышленник предварительно приезжал на место преступления с целью разведки и подбора автомобиля. После этого он готовил номерные знаки, заказывал специальную аппаратуру и изготавливал ключи под конкретные иномарки. Свой автомобиль вор оставлял на парковках, а на места преступления прибывал на общественном транспорте.

Угнанные авто мужчина перегонял в Черкасскую область, где в дальнейшем реализовывал их. Во время санкционированного обыска у мужчины были обнаружены гранаты РГД-5, Ф-1, револьвер, комплекты ключей от автомобилей, заготовки (болванки) для угона автотранспорта, спецсредства для бесшумного разбиения окон в автомобилях и другие вещественные доказательства, подтверждающие причастность мужчины к совершению преступлений.

Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По этому факту было открыто уголовное производство по частям 2, 3 статьи 289 (незаконное завладение транспортным средством), статьей 290 (уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства) Уголовного кодекса Украины.

Максимальный срок наказания, который грозит вору, – лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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Спорткар с оружием и гранатами. Так задерживали в Киевской области известного правоохранителям автовора. Более 10 лет этот "профессиональный" вор занимался незаконными завладениями транспортными средствами.

Еще в 2012 году господина Иосифа привлекли к уголовной ответственности за угоны в составе организованной преступной группировки, а с 2019 года выходец из Ужгорода находился в розыске.

Злоумышленник был хорошо знаком с методами оперативно-розыскной деятельности, прибегал к маскировке, использовал парики, накладную бороду и постоянно менял адреса проживания.

На счету вора – более десятка угонов только на территории Киевщины. Специализировался господин Иосиф преимущественно на угоне авто, завезенных из США, среди которых – Honda и Mitsubishi.

Гранаты, револьвер, многочисленные комплекты ключей, спецсредства для бесшумного разбиения окон, автомобильные номера – все это изъяла полиция во время обысков. Суд уже взял автовора под арест с возможностью внесения залога.