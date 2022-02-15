Сразу 6 станций метро в Киеве будут работать в новом режиме
Источник:Киевский метрополитен
С 16 февраля утром и вечером вестибюли шести станций будут работать в автоматизированном режиме. Приобрести разовые билеты можно в терминале "Киев Цифровой".
В новом режиме станции будут действовать до 8:00 и после 22:00. Об этом сообщили 14 февраля.
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Где изменится режим
Говорится о станциях:
- "Житомирская" (вестибюль №1);
- "Нивки" (вестибюль №2);
- "Почайная" (вестибюль №2);
- "Ипподром" (вест. №1);
- "Харьковская" (вестибюль №1);
- "Бориспольская" (вестибюль №2).
В Киеве достроят станцию метро
В столице метрополитен Киева объявил тендер на проектирование станции "Львовская брама". Это обойдется в почти 73,5 миллиона гривен. Достроить "Львовскую браму" планируют до 2025 года.
Станцию начали создавать еще 30 лет назад. Однако из-за нехватки денег несколько раз строительство останавливали.
Текст публикации Киевского метрополитена
С 16 февраля в утренние часы (до 8:00) и в вечерние (с 22:00) вестибюли шести станций будут работать в автоматизированном режиме. Для приобретения разовых QR-билетов или пополнения транспортных карт работают терминалы "Киев Цифровой".