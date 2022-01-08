В столице заминировали все торговые центры: информацию проверяют

В Киеве вечером 8 января сообщили о заминировании всех торговых центров. Сейчас полиция проверяет эту информацию.

О заминировании ТЦ столицы издание сообщает со ссылкой на заявление отдела коммуникаций полиции Киева.

Недавно В Киеве из-за "минирования" эвакуировали людей из двух торговых центров: видео с места событий

В Киеве заминировали все ТЦ

Заминировали все торговые центры в Киеве,

– заявили в полиции.

Информация о минировании ТЦ поступила вечером 8 января. Сейчас взрывотехники, кинологи и полиция проверяют все указанные здания.

В Киеве сообщили о заминировании торговых центров: видео

Людей эвакуируют из ТЦ

В то же время в соцсетях появились видео эвакуации посетителей некоторых торговых центров.

Например, на проспекте Правды людей вывели из торгово-развлекательного центра Retroville. В результате на выезде из паркинга образовалась пробка.

Людей эвакуировали из ТЦ: смотрите видео

Заминирование ТРЦ и вокзала в Киеве на Рождество

Киевские правоохранители 7 января получили сообщение о заминировании сразу 10 торгово-развлекательных центров и вокзала. Правоохранители искали взрывчатку, однако в итоге ничего не нашли.