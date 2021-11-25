В столичном гей-клубе охранник избил посетителя: парень заподозрил гомофобию
Источник:инстаграм Владимира Паненка
В киевском гей-клубе Portum охранник избил одного из посетителей. Инцидент произошел в ночь на 23 ноября.
Пострадавший утверждает, что нападение было безосновательным и даже не отвергает версию о гомофобии. Однако в заведении имеют другую позицию – молодой человек со своим товарищем якобы не рассчитался за коктейли.
К теме Попросил сигарету и остался без части черепа: в Киеве жестоко избили инстраграм-блогера
Набросились с кулаками на выходе
По словам Паненка, охранник клуба напал на него неожиданно из-за спины и нанес удары в затылок, солнечное сплетение и живот.
Я сразу начал задыхаться и в прямом смысле сел на асфальт. У меня – сотрясение мозга. Заявление в полицию написано. Побои сняты. Теперь для меня довести это дело до конца – дело принципа! Мужчина, совершивший нападение, в три раза выше и больше меня. Это подло!
– возмутился пострадавший клиент.
Версии разнятся
Парень рассказал "Новости. Live", что уже собирался идти домой, когда все произошло. На выходе он спросил у охранников, можно ли взять их металлоискатель. В конце концов он таки ухватил прибор и в шутку "обыскал" своего друга. Через некоторое время посетитель почувствовал на себе удары охранников.
На его сообщения в соцсетях и жалобу администрация заведения никак не отреагировала, однако написала сообщение товарищ Паненка.
В частности, в Portum заявили, что ребята якобы заказали коктейли и, не заплатив за них, решили покинуть заведение. Девушка-бармен начала их искать и пожаловалась охранникам. Впрочем, Паненко и его товарищ отрицают это.
"Коктейли никто не заказывал, нам не выносили, и мы их не пили! Администрация клуба выставила сообщение на свою страницу, где меня и моих друзей дерзко оговорили, пытаясь себя выгородить. Этот пост набрал более 1500 гневных комментариев, где люди встали на мою сторону. Вследствие чего они удалили это сообщение", – написал Паненко.
Похожий случай с танцовщиком Дорофеевой
- В начале августа работник Управления государственной охраны избил танцовщика балета певицы Нади Дорофеевой. Это случилось возле гей-клуба Lift.
- В конце концов пострадавший оказался в реанимации – его ввели в медикаментозную кому.
- В сознание Евгений Гончаренко пришел лишь 16 августа, а выписался из больницы почти через месяц после избиения.
- Подозреваемому в избиении сейчас грозит до 8 лет лишения свободы.
Текст публикации Владимира Паненка:
Друзья, многие из вас уже в курсе, что произошло два дня назад в клубе Portum. Для тех, кто пропустил.
На меня со спины напал охранник клуба, нанес удар в зону затылка, после чего я повернулся и сразу получил удар в живот. Он попал в солнечное сплетение, поэтому я сразу начал задыхаться и в прямом смысле сел на асфальт.
Администрация клуба уже несколько раз изменила версию происходившего. То через металлоискатель (который я взял на 10 секунд), то говорит, что послали охрану "спросить" о неоплаченных коктейлях.
Прошу заметить, коктейли никто не заказывал, нам не выносили, и мы их не пили! Со мной они до сих пор не связались, не попытались выяснить, что происходит. На сообщения и звонки нескольких журналистов из медиа они не отвечают.
Администрация клуба выставила сообщение на свою страницу, где меня и моих друзей дерзко оговорили, пытаясь себя выгородить. Этот пост набрал более 1500 гневных комментариев, где люди встали на мою сторону. Вследствие чего они удалили это сообщение.
У меня-сотрясение мозга. Заявление в полицию написано. Побои сняты. Теперь для меня довести это дело до конца – дело принципа!
Мужчина, совершивший нападение, в три раза выше и больше меня. Это подло! Догнать, со спины начать бить! После пытаться избежать наказания своими оправданиями!
Это ужасно, ведь охрана нужна для того, чтобы гости были в безопасности, а в конце концов они угрожают ей!