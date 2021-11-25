В столичном гей-клубе охранник избил посетителя: парень заподозрил гомофобию

В киевском гей-клубе Portum охранник избил одного из посетителей. Инцидент произошел в ночь на 23 ноября.

Пострадавший утверждает, что нападение было безосновательным и даже не отвергает версию о гомофобии. Однако в заведении имеют другую позицию – молодой человек со своим товарищем якобы не рассчитался за коктейли.

К теме Попросил сигарету и остался без части черепа: в Киеве жестоко избили инстраграм-блогера

Набросились с кулаками на выходе

По словам Паненка, охранник клуба напал на него неожиданно из-за спины и нанес удары в затылок, солнечное сплетение и живот.

Я сразу начал задыхаться и в прямом смысле сел на асфальт. У меня – сотрясение мозга. Заявление в полицию написано. Побои сняты. Теперь для меня довести это дело до конца – дело принципа! Мужчина, совершивший нападение, в три раза выше и больше меня. Это подло!

– возмутился пострадавший клиент.

Версии разнятся

Парень рассказал "Новости. Live", что уже собирался идти домой, когда все произошло. На выходе он спросил у охранников, можно ли взять их металлоискатель. В конце концов он таки ухватил прибор и в шутку "обыскал" своего друга. Через некоторое время посетитель почувствовал на себе удары охранников.

На его сообщения в соцсетях и жалобу администрация заведения никак не отреагировала, однако написала сообщение товарищ Паненка.

В частности, в Portum заявили, что ребята якобы заказали коктейли и, не заплатив за них, решили покинуть заведение. Девушка-бармен начала их искать и пожаловалась охранникам. Впрочем, Паненко и его товарищ отрицают это.

"Коктейли никто не заказывал, нам не выносили, и мы их не пили! Администрация клуба выставила сообщение на свою страницу, где меня и моих друзей дерзко оговорили, пытаясь себя выгородить. Этот пост набрал более 1500 гневных комментариев, где люди встали на мою сторону. Вследствие чего они удалили это сообщение", – написал Паненко.

Похожий случай с танцовщиком Дорофеевой

В начале августа работник Управления государственной охраны избил танцовщика балета певицы Нади Дорофеевой. Это случилось возле гей-клуба Lift.

В конце концов пострадавший оказался в реанимации – его ввели в медикаментозную кому.

В сознание Евгений Гончаренко пришел лишь 16 августа, а выписался из больницы почти через месяц после избиения.

Подозреваемому в избиении сейчас грозит до 8 лет лишения свободы.

Текст публикации Владимира Паненка:

Друзья, многие из вас уже в курсе, что произошло два дня назад в клубе Portum. Для тех, кто пропустил.

На меня со спины напал охранник клуба, нанес удар в зону затылка, после чего я повернулся и сразу получил удар в живот. Он попал в солнечное сплетение, поэтому я сразу начал задыхаться и в прямом смысле сел на асфальт.

Администрация клуба уже несколько раз изменила версию происходившего. То через металлоискатель (который я взял на 10 секунд), то говорит, что послали охрану "спросить" о неоплаченных коктейлях.

Прошу заметить, коктейли никто не заказывал, нам не выносили, и мы их не пили! Со мной они до сих пор не связались, не попытались выяснить, что происходит. На сообщения и звонки нескольких журналистов из медиа они не отвечают.

Администрация клуба выставила сообщение на свою страницу, где меня и моих друзей дерзко оговорили, пытаясь себя выгородить. Этот пост набрал более 1500 гневных комментариев, где люди встали на мою сторону. Вследствие чего они удалили это сообщение.

У меня-сотрясение мозга. Заявление в полицию написано. Побои сняты. Теперь для меня довести это дело до конца – дело принципа!

Мужчина, совершивший нападение, в три раза выше и больше меня. Это подло! Догнать, со спины начать бить! После пытаться избежать наказания своими оправданиями!

Это ужасно, ведь охрана нужна для того, чтобы гости были в безопасности, а в конце концов они угрожают ей!