Страшная ночь для Киева: Кличко рассказал подробности о последствиях атаки на столицу

В ночь на 2 июля Россия нанесла удар по Киеву. От ударов баллистических ракет, беспилотников и крылатых ракет пострадали все районы столицы.

Мэр Киева Виталий Кличко подробнее рассказал о последствиях вражеской атаки, которую назвал самой массированной. Смотрите также: Основное направление удара – Киев: в Воздушных силах рассказали подробности вражеской атаки Кличко о последствиях Наибольшие разрушения после российского обстрела зафиксированы в Драницком районе. Там полностью разрушена часть жилого многоэтажного дома. Там продолжается поисково-спасательная операция. Под завалами ищут людей. В том числе – 15-летнюю девушку и ее семью,

– отметил Кличко.