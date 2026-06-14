Стрельба в Ирпене: мужчина открыл огонь по прохожим

Вечером 13 июня в Ирпене Киевской области произошла чрезвычайная ситуация. Там неизвестный мужчина устроил стрельбу.

Около 21:14 в полицию поступило сообщение о стрельбе в Ирпене.

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Что известно о стрельбе в Ирпене?

Оказалось, что на одной из улиц в Бучанском районе города неизвестный стрелял в сторону прохожих.

На место происшествия немедленно прибыли группа правоохранителей. Они быстро установили и задержали злоумышленника. Им оказался 47-летний местный житель.

К счастью, в результате стрельбы никто не пострадал.

После инцидента следователи открыли уголовное производство по статье о хулиганстве.

К слову, первыми о стрельбе сообщили телеграмм-каналы. Они писали о том, что не один, а два пьяных мужчины стреляли в сторону прохожих, среди которых была женщина с ребенком.

Кроме того, речь шла о поврежденном в результате стрельбы автомобиле.

В сети отмечали, что после инцидента злоумышленники скрылись и выбросили оружие.

Стрельба в Ирпене: в сети показали видео с места происшествия

Напомним, что 7 июня подобный случай произошел в Дарницком районе Киева. Там мужчина ходил по двору многоэтажки и стрелял. Патрульные быстро прибыли на место и задержали предполагаемого стрелка.