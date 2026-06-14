Около 21:14 в полицию поступило сообщение о стрельбе в Ирпене.
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Что известно о стрельбе в Ирпене?
Оказалось, что на одной из улиц в Бучанском районе города неизвестный стрелял в сторону прохожих.
На место происшествия немедленно прибыли группа правоохранителей. Они быстро установили и задержали злоумышленника. Им оказался 47-летний местный житель.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
К счастью, в результате стрельбы никто не пострадал.
После инцидента следователи открыли уголовное производство по статье о хулиганстве.
К слову, первыми о стрельбе сообщили телеграмм-каналы. Они писали о том, что не один, а два пьяных мужчины стреляли в сторону прохожих, среди которых была женщина с ребенком.
Кроме того, речь шла о поврежденном в результате стрельбы автомобиле.
В сети отмечали, что после инцидента злоумышленники скрылись и выбросили оружие.
Стрельба в Ирпене: в сети показали видео с места происшествия
Напомним, что 7 июня подобный случай произошел в Дарницком районе Киева. Там мужчина ходил по двору многоэтажки и стрелял. Патрульные быстро прибыли на место и задержали предполагаемого стрелка.