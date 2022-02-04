Стрельба на Владимирской и демонтаж павильона "Куража": главные новости Киева за неделю

На Владимирской улице в центре Киева произошли разборки со стрельбой. На территории ВДНХ демонтируют павильон, где проходил фестиваль "Кураж". Столица вскоре может попасть в красную зону. Читайте главные новости Киева за неделю 31 января – 4 февраля.

Главные новости Киева за неделю 31 января – 4 февраля:

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Стрельба в центре столицы

2 февраля активисты разных общественных организаций во второй раз пришли в обменный пункт на улице Владимирской. По их данным, в обменнике проводят операции с криптовалютой, посредством которых финансируют пророссийских террористов на Донбассе. Активистов встретили вооруженные охранники, так что конфликт не обошелся без стрельбы.

Полицейские отреагировали на инцидент уже после того, как раздались выстрелы. По данным правоохранителей, на месте происшествия задержали 14 человек. Не обошлось и без пострадавших – двоих мужчин госпитализировали в больницу с травмами, полученными в результате драки. При этом друг одного из активистов Михаил Майман убеждал, что ветеран АТО Алексей Середюк получил огнестрельное ранение.

Заммэра Киева Константин Усов считает, что к конфликту со стрельбой на Владимирской улице в Киеве причастны титушки, которые раньше хотели сорвать конкурс на избрание перевозчиков в столице. По его словам, они устроили стрельбу.

В полиции расследуют инцидент как хулиганство.

Смотрите видео начала конфликта на Владимирской улице в Киеве:

На ВДНХ ради Президентского университета разрушают павильон "Куража"

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3 февраля на территории Национального экспоцентра Украины в Киеве начали сносить 19-й павильон, где многие годы проводили благотворительный фестиваль "Кураж". Демонтаж легендарного помещения начался с того, чтобы на его месте установить корпус президентского университета.

Павильон, где проводили "Кураж" / Фото Валентины Полищук

Будут ли проводить "Кураж" после уничтожения здания, пока неизвестно. Основательница фестиваля утверждает, что переезд в соседние павильоны ВДНХ или другие здания "не позволят приблизиться к тому, что уже имела команда "Куража".

По словам руководителя ВДНХ Евгения Мушкина, Елену Гудкову предупреждали об изменениях инфраструктуры ВДНХ из-за обустройства кластера образования одним из первых. Предприниматели предлагали переезд в другое помещение – центральный павильон №1.

Киев может попасть в красную зону карантина

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3 февраля глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан рассказал о возможных ужесточениях карантинных норм в столице. Произойти это может в течение следующих двух недель.

По словам чиновника, показатели заболеваемости растут с каждым днем, а при несоблюдении ограничений статистические показатели распространения штамма Омикрон могут стремительно ухудшиться. Рубан также подчеркнул, что ухудшение эпидемиологической ситуации прогнозируемо. По оценке руководителя Госпродпотребслужбы, шанс избежать попадания в красную зону у столицы есть только благодаря соблюдению ограничений и высокому уровню вакцинации.

Если же в Киеве усилят противоэпидемиологические меры, ограничения будут касаться только тех, кто не привился от COVID-19.

Под Киевом иностранец изнасиловал 21-летнюю студентку



26-летнего камерунца задержали / Фото полиции Киева

31 января в полиции Киева рассказали о жутком преступлении, которое произошло в Софиевской Борщаговке. 21-летняя студентка по имени Александра стала жертвой нелегала из Камеруна. Накануне изнасилования девушка отдыхала в ночном клубе со своей подругой, где они познакомились с иностранцами. Впоследствии подруга поехала в квартиру злоумышленника, а Александра вскоре отправилась туда же, чтобы забрать знакомую в общежитие.

После употребления алкогольных напитков камерунец набросился на девушку и 3 часа насиловал ее. Подруга потерпевшей, по данным полиции, помочь ей боялась. Впоследствии правоохранители, узнавшие об инциденте, задержали изверга.

Через несколько дней после изнасилования в радикальных сообществах выложили информацию о пострадавшей. Девушку затравили в соцсетях, обвинив в "неуместном поведении" и "провоцировании преступления".

Сексизм от Тищенко

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3 февраля в Киевсовете собирались рассматривать решение о начале создания районных советов в столице. Противодействовать этому прибыл нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко, который отметился не совсем понятной речью.

Во время своего выступления парламентарий пытался доказать местным депутатам, что местное самоуправление является важным, но не в этом случае. Кроме того, Тищенко рассказывал о войне и отметился сексистскими высказываниями. "Слуга народа "упрекнул одну из депутаток в том, что она является "девочкой, которая улыбается во время войны".

Никакого успеха в помещении Киевсовета Тищенко не достиг, поскольку большинством голосов местные депутаты все же поддержали начало работы над созданием районных советов.

Смотрите видео скандальной речи Тищенко в Киевсовете (с 2:00):