С арсеналом оружия задержали мужчину, стрелявшего в ресторане в Киеве: это уроженец Донбасса
Источник:Полиция Киева
Злоумышленник, который попал оппоненту в голову во время разборок в ресторане SHEF в Киеве, оказался владельцем огромного количества оружия. Автоматы Калашникова и помповые ружья с патронами изъяли из его машины. Кроме того, стало известно, что это уроженец Донетчины.
Самого злоумышленника задержали даже несмотря на то, что раненый не написал заявление. Ему инкриминируют хулиганство с применением оружия.
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Если мужчину признают виновным в совершении преступления, суд может посадить его за решетку на 3 – 8 лет.
Хаотично расстрелял почти весь магазин
- Следователи, прибывшие на место происшествия после вызова, посмотрели видео с камер видеонаблюдения. На записи видно, как возле заведения между двумя компаниями произошел конфликт.
- Мужчина достал травматический пистолет и совершил 14 выстрелов в разные стороны. Одна из пуль попала потерпевшему в голову.
- После стрельбы участники драки скрылись, однако сам злоумышленник остался. Его травмированный оппонент от написания заявления отказался.
- Самого мужчину задержали. Он оказался 35-летним уроженцем Донецкой области. У мужчины изъяли пистолет и магазин с 6 патронами.
Кроме того, в машине правонарушителя правоохранители нашли разрешение на оружие и немалый арсенал – автоматы Калашникова, помповые ружья и патроны различных калибров. Все это передали на экспертизу.
У мужчины в машине нашли много оружия / Фото полиции Киева
Вскоре мужчине сообщат о подозрении в совершении хулиганства и будут избирать меру пресечения. Судя по тому, что уголовное производство относительно незаконного владения оружием полицейские не открыли, все оружие было зарегистрированным. Правда, владеть автоматами в Украине нельзя.
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Смотрите видео полиции с места стрельбы в ресторане в Киеве: