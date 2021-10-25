Строили дорогу – сделали открытие: под Киевом нашли стоянки людей старше 10 тысяч лет

В Бучанском районе под Киевом археологи нашли сразу три стоянки древних людей, которым более 10 тысяч лет. Они датируются периодом финального палеолита.

Уникальное открытие сделали на месте строительства Большой кольцевой автомобильной дороги вокруг столицы. Речь идет об участке от пути Киев – Ковель – Ягодин (М-07) ДО пути Киев – Чоп (М-06).

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Наткнулись на след первых европейцев

Специалисты утверждают, что в период финального палеолита началась активная фаза заселения всей Европы – от Англии до Верхнего Днепра. Этому поспособствовало отступление ледников.

В конце концов на указанных территориях, учитывая современную Украину, осели племена первобытных охотников. Они вели активную жизнь и обустраивали свои стоянки на путях миграции оленей, быков, кабанов.



Археологи нашли орудия труда из кремня / Фото с сайта НАН Украины

Как выглядело жилье протоукраинцев

Археологи пришли к выводу, что в то время люди жили в подобиях чумов, в которых и сейчас живут на крайнем севере Евразии. Это круглое здание диаметром 4 – 5 метров с очагом в центре. В нем могло проживать до 10 человек.

Научные моделирования доказывают, что средняя плотность заселения территории Европы во время палеолита была не больше, чем один человек на квадратный километр. Археологам не часто везет обнаружить стоянки того времени,

– отметил руководитель исследований, заместитель директора Научно-исследовательского центра "Спасительная археологическая служба" Института археологии НАН Украины Тарас Милян.



Археологи продолжают находить уникальные артефакты на месте строительства Большой кольцевой дороги / Инфографика НАН Украины

Голос прошлого в камне

Доказательством того, что в пригороде Киева тысячи лет назад проживали люди, стали орудия труда из кремня. Показательно, что только во время исследования первого участка строительства будущей Кольцевой дороги историки наткнулись на 15 археологических объектов. Следовательно, они надеются найти гораздо больше артефактов.

Уникальная находка на Днепропетровщине

В 2007 году археологи нашли экспонаты эпохи бронзового века (более 4 тысяч лет назад) между поселком Клавдиево – Тарасово и селом Николаевка.

Весной украинские ученые нашли вблизи поселка Новоалександровка на Днепропетровщине древний каменный кромлех – сооружение, которое было своеобразной подземной опорой Кургана.

Находка датируется эпохой энеолита (5 тысяч лет назад). Внутри нее также обнаружили человеческие захоронения. Возраст этого объекта больше возраста знаменитого британского Стоунхенджа.