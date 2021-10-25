Унікальне відкриття зробили на місці будівництва Великої кільцевої автомобільної дороги навколо столиці. Йдеться про ділянку від шляху Київ – Ковель – Ягодин (М-07) до шляху Київ – Чоп (М-06).

Цікаво Дайвер знайшов біля узбережжя Ізраїлю 900-річний меч хрестоносця з метровим лезом

Натрапили на слід перших європейців

Фахівці стверджують, що в період фінального палеоліту почалася активна фаза заселення усієї Європи – від Англії до Верхнього Дніпра. Цьому посприяв відступ льодовиків.

Зрештою на зазначених територіях, враховуючи сучасну України, осіли племена первісних мисливців. Вони вели активне життя й облаштовували свої стоянки на шляхах міграції оленів, биків, кабанів.



Археологи знайшли знаряддя праці з кременю / Фото із сайту НАН України

Як виглядало житло протоукраїнців

Археологи дійшли висновку, що в той час люди мешкали у подобах чумів, в яких і зараз живуть на крайній півночі Євразії. Це кругла будівля діаметром 4 – 5 метрів із вогнищем у центрі. В ній могло проживати до 10 осіб.

Наукові моделювання доводять, що середня густота заселення території Європи в час палеоліту була не більшою, ніж одна людина на квадратний кілометр. Археологам не часто таланить виявити стоянки того часу,

– зауважив керівник досліджень, заступник директора Науково-дослідного центру "Рятівна археологічна служба" Інституту археології НАН України Тарас Милян.



Археологи продовжують знаходити унікальні артефакти на місці будівництва Великої кільцевої дороги / Інфографіка НАН України

Голос минулого у камені

Доказом того, що у передмісті Києва тисячі років тому проживали люди, стали знаряддя праці із кременю. Показово, що лише під час дослідження першої ділянки будівництва майбутньої кільцевої дороги історики натрапили на 15 археологічних об'єктів. Відтак, вони сподіваються знайти значно більше артефактів.

Важливо! У 2007 році археологи знайшли експонати епохи бронзової доби (понад 4 тисячі років тому) між селищем Клавдієво-Тарасове і селом Миколаївка.

Унікальна знахідка на Дніпропетровщині

Навесні українські науковці знайшли поблизу селища Новоолександрівка на Дніпропетровщині давній кам'яний кромлех – споруду, що була своєрідною підземною опорою кургану.

Знахідка датується епохою енеоліту (5 тисяч років тому). Всередині неї також виявили людські поховання. Вік цього об'єкту більший за вік знаменитого британського Стоунхенджа.