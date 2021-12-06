На стройке в Киеве на высоте 10 этажа стало плохо крановщику, его спускали спасатели

Работнику башенного крана стало плохо на высоте 10 этажа днем, 5 декабря. Спасать ему жизнь пришлось работникам Киевской службы спасения.

Как отметили коммунальщики, сообщение об инциденте на стройке в Печерском районе поступило к дежурному КАСС. Вместе со спасателями на место происшествия прибыли медики скорой.

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Самостоятельно спуститься на землю мужчина не мог, поэтому спасателям пришлось взбираться наверх.

Пришлось помогать еще на высоте



Пока спасатели работали наверху, медики ждали пациента / Фото КАСС

Машинисту крана стало плохо на стройке на улице Предславинская, 35. Мужчина сумел позвать себе на помощь.

Спасатели, примчавшиеся на место происшествия, поняли, что самостоятельно пострадавший добраться вниз не сможет.

Бойцам КАССа пришлось подниматься наверх с помощью спецтехники.

На высоте 10 этажа спасатели оказали пострадавшему первую помощь, после чего начали его эвакуировать.



Пострадавшего передали медикам / Фото КАСС

Внизу рабочего передали медикам скорой. Врачи госпитализировали мужчину. С каким диагнозом мужчину доставили в больницу, пока неизвестно.