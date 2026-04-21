Суд избрал меру пресечения полицейскому, подозреваемому в побеге от террориста
В Киеве состоялось заседание в отношении патрульных, которые могли сбежать во время теракта на Демеевке 18 апреля.
Какой приговор для патрульных вынес суд 21 апреля?
Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей на 60 суток, то есть до 18 июня. Однако подозреваемый может внести залог в 266 тысяч гривен.
Прокуроры просили о содержании полицейского под стражей, мол, Дробницкий может уничтожить доказательства, в частности, записи с видеорегистраторов служебных авто. А также влиять на свидетелей и скрываться от следствия и суда.
Его адвокат настаивал на ночном домашнем аресте. По словам защитника, залог внесут, также будут подавать апелляцию.
Кроме этого, суд избирает меру пресечения и патрульной Анне Дудиной, коллеге Дробницкого. Прокуроры тоже просили о содержании ее под стражей, опасаясь, что она будет препятствовать следствию, может исказить доказательства и повлиять на другого подозреваемого и свидетелей.
СБУ квалифицировала дело как теракт. Патрульных подозревают в служебной халатности с тяжелыми последствиями. Свидетели говорят, что патрульные оставили в опасности прохожих.
Что сказали патрульные в суде?
Михаил Дробницкий заявил: не убегал, а отходил, чтобы найти укрытие. Ведь террорист вел прицельный огонь, а полицейские были на открытой местности.
Я начинаю отходить для того, чтобы найти укрытие. Параллельно я кричу, чтобы все бежали, расходились. Найдя укрытие, принимал все меры, чтобы обнаружить нападающего и обезвредить его,
– объяснил подозреваемый.
Относительно раненых людей он высказался так: патрульные сообщили дежурному по рации, что нужны скорая и вспомогательный экипаж. Осматривать раненого ребенка должна была Анна Дудина.