Суд избрал меру пресечения полицейскому, подозреваемому в побеге от террориста

В Киеве состоялось заседание в отношении патрульных, которые могли сбежать во время теракта на Демеевке 18 апреля.

Детали передает 24 Канал.

Смотрите также В Киеве посреди дня уроженец Москвы расстреливал людей: все, что известно о теракте

Какой приговор для патрульных вынес суд 21 апреля?

Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей на 60 суток, то есть до 18 июня. Однако подозреваемый может внести залог в 266 тысяч гривен.

Прокуроры просили о содержании полицейского под стражей, мол, Дробницкий может уничтожить доказательства, в частности, записи с видеорегистраторов служебных авто. А также влиять на свидетелей и скрываться от следствия и суда.

Его адвокат настаивал на ночном домашнем аресте. По словам защитника, залог внесут, также будут подавать апелляцию.

Кроме этого, суд избирает меру пресечения и патрульной Анне Дудиной, коллеге Дробницкого. Прокуроры тоже просили о содержании ее под стражей, опасаясь, что она будет препятствовать следствию, может исказить доказательства и повлиять на другого подозреваемого и свидетелей.

СБУ квалифицировала дело как теракт. Патрульных подозревают в служебной халатности с тяжелыми последствиями. Свидетели говорят, что патрульные оставили в опасности прохожих.

Что сказали патрульные в суде?

Михаил Дробницкий заявил: не убегал, а отходил, чтобы найти укрытие. Ведь террорист вел прицельный огонь, а полицейские были на открытой местности.

Я начинаю отходить для того, чтобы найти укрытие. Параллельно я кричу, чтобы все бежали, расходились. Найдя укрытие, принимал все меры, чтобы обнаружить нападающего и обезвредить его,

– объяснил подозреваемый.

Относительно раненых людей он высказался так: патрульные сообщили дежурному по рации, что нужны скорая и вспомогательный экипаж. Осматривать раненого ребенка должна была Анна Дудина.