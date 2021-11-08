В Святошино погибла женщина, зацепившись за собственный балкон: жуткие фото с места инцидента

В Святошинском районе столицы при загадочных обстоятельствах погибла женщина. Она зацепилась за свой балкон и провисела так длительное время. Трагедия произошла 8 ноября.

Человек, висящий на оконной раме, был замечен в одном из домов на улице Львовской. Судя по кадрам, сделанных свидетелями, речь шла об одном из верхних этажей.

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Трагедия произошла на улице Львовской, 12 / Фото из телеграм-канала ХК



Фото места трагедии в Святошинском районе / Фото из телеграм-канала ХК

Надежды на спасение не оправдались

На место инцидента немедленно приехали спасатели со спецтехникой.

Они пытались снять человека, но им это не сразу удалось.

Впоследствии в сети появились фото, на которых пожарные уже стоят над накрытым на земле телом.



Долгое время спасатели не могли снять человека, зацепившегося за оконную раму / Фото из телеграм-канала ХК



Человек долго висел с наружной стороны балкона / Фото из телеграм-канала ХК

Жуткая смерть

Как пишет телеграм-канал KIEVMAP, погибшей оказалась 60-летняя женщина. Она выпала с девятого этажа и ударилась о металлический выступ на балконе седьмого этажа. От полученных травм потерпевшая скончалась сразу. Так что спасатели снимали уже ее тело.

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