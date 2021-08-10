В Киеве таксист Bolt забрызгал людей перечным баллончиком: пострадал ребенок – видео

Водитель службы такси Bolt в Киеве 9 августа забрызгал перечным баллончиком несколько человек. СМИ сообщают, что среди пострадавших ребенок.

Это произошло после того, как таксисту сделали замечание за нарушение правил. На место инцидента пришлось вызывать скорую помощь.

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Подошел к окну и распылил

По словам водителя Hyundai, таксист занял не тот ряд и совершил поворот с полосы. Однако это было нарушением, там разрешен только разворот.

Водителю Bolt посигналили и, вероятно, ему это не понравилось. Он ехал за автомобилем до парковки супермаркета. Там мужчина подошел к окну водителя и распылил слезоточивый газ. После этого из автомобиля выбежала девушка, которую таксист также забрызгал.

Пострадали мать и ребенок

Издание Киев.Media сообщило, что от этих действий также пострадали и случайные прохожие. Рядом проходили мать с 6-летним ребенком, на которых также попал газ. В компании заявили, что уже заблокировали аккаунт этого водителя.

После этого инцидента на место вызвали скорую помощь, медики которой оказали пострадавшим помощь. Также вызвали полицию, чтобы зафиксировать событие.

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