Взрывное устройство было начинено гайками и болтами, – медиа о теракте в Броварах

В Броварах Киевской области произошел теракт, в результате которого один мужчина получил ранения. Внутри взрывчатки были гайки и болты для нанесения максимального ущерба.

Журналисты "Киев24" узнали подробности инцидента и пообщались с местными жителями.

Какие детали теракта в Броварах?

По данным корреспондентов, взрыв прогремел накануне, 13 апреля, около 23:00, после чего всю ночь на месте происшествия работали экстренные и правоохранительные службы.

Местный житель, Владимир, рассказал, что самодельное взрывное устройство было заложено вблизи забора в черном пакете и содержало поражающие элементы, в частности гайки и болты.

Именно эти элементы, разлетевшись, повредили, собственно, забор напротив, а также автомобиль, который был припаркован на этой улице. Рядом с местом взрыва вечером гулял мужчина с собакой, он получил ранения, однако находится в стабильном состоянии.

Как рассказали очевидцы, возле места происшествия видели двух мужчин, однако на данный момент правоохранители задержали лишь одного подозреваемого.

Важно! Информацию о совершении теракта полиция Киевской области подтвердила Суспильному.

Стоит напомнить, что не так давно теракт произошел и в Буче Киевской области. Инцидент случился 23 марта – тогда в полицию обратилась местная жительница, которая сообщила о взрыве – в ее доме были повреждены окна и фасад.

Во время работы специалистов на месте происшествия прогремел еще один взрыв. В результате двое полицейских получили ранения. Задержанный подозреваемый рассказал, что познакомился с неизвестным через компьютерную игру. Предположительно, тот был связан с Россией.

По словам злоумышленника, ему предложили осуществлять подрывы на территории Киевской области, предоставив подробные инструкции по изготовлению взрывчатки. За выполнение таких задач 21-летнему подрывнику обещали вознаграждение в размере 25 тысяч гривен.

