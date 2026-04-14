Взрывное устройство было начинено гайками и болтами, – медиа о теракте в Броварах
- В Киевской области произошел теракт с использованием самодельного взрывного устройства, начиненного гайками и болтами.
- Взрыв повредил забор и автомобиль возле места происшествия.
В Броварах Киевской области произошел теракт, в результате которого один мужчина получил ранения. Внутри взрывчатки были гайки и болты для нанесения максимального ущерба.
Журналисты "Киев24" узнали подробности инцидента и пообщались с местными жителями.
Какие детали теракта в Броварах?
По данным корреспондентов, взрыв прогремел накануне, 13 апреля, около 23:00, после чего всю ночь на месте происшествия работали экстренные и правоохранительные службы.
Местный житель, Владимир, рассказал, что самодельное взрывное устройство было заложено вблизи забора в черном пакете и содержало поражающие элементы, в частности гайки и болты.
Именно эти элементы, разлетевшись, повредили, собственно, забор напротив, а также автомобиль, который был припаркован на этой улице. Рядом с местом взрыва вечером гулял мужчина с собакой, он получил ранения, однако находится в стабильном состоянии.
Как рассказали очевидцы, возле места происшествия видели двух мужчин, однако на данный момент правоохранители задержали лишь одного подозреваемого.
Что удалось узнать журналистам о теракте в Броварах:
Важно! Информацию о совершении теракта полиция Киевской области подтвердила Суспильному.
Стоит напомнить, что не так давно теракт произошел и в Буче Киевской области. Инцидент случился 23 марта – тогда в полицию обратилась местная жительница, которая сообщила о взрыве – в ее доме были повреждены окна и фасад.
Во время работы специалистов на месте происшествия прогремел еще один взрыв. В результате двое полицейских получили ранения. Задержанный подозреваемый рассказал, что познакомился с неизвестным через компьютерную игру. Предположительно, тот был связан с Россией.
По словам злоумышленника, ему предложили осуществлять подрывы на территории Киевской области, предоставив подробные инструкции по изготовлению взрывчатки. За выполнение таких задач 21-летнему подрывнику обещали вознаграждение в размере 25 тысяч гривен.
Как СБУ предотвращает совершение терактов?
Сотрудники службы задержали агента ФСБ, который планировал покушение на руководителя Федерации работодателей Украины с помощью самодельного взрывного устройства. По данным следствия, его завербовал российский спецслужбист, а сам исполнитель действовал с временно оккупированной Донецкой области.
В Харькове разоблачили двух российских агентов, которые готовили теракт с применением взрывчатки. А в Одессе задержали агента страны-агрессора, которая планировала взорвать грузовик с оборудованием для систем теплоснабжения. Взрыв не произошел, однако ранее она также подожгла другой автомобиль для отчета перед кураторами.