Журналісти "Київ24" дізналися подробиці інциденту й поспілкувалися з місцевими жителями.

Які деталі теракту в Броварах?

За даними кореспондентів, вибух пролунав напередодні, 13 квітня, близько 23:00, після чого всю ніч на місці події працювали екстрені та правоохоронні служби.

Місцевий житель, пан Володимир, розповів, що саморобний вибуховий пристрій був закладений поблизу паркану в чорному пакеті та містив уражаючі елементи, зокрема гайки й болти.

Саме ці елементи, розлетівшись, пошкодили, власне, паркан навпроти, а також автомобіль, який був припаркований на цій вулиці. Поряд з місцем вибуху ввечері гуляв чоловік з собакою, він зазнав поранень, проте перебуває в стабільному стані.

Як розповіли очевидці, біля місця події бачили двох чоловіків, однак на цей момент правоохоронці затримали лише одного підозрюваного.

Важливо! Інформацію про вчинення теракту поліція Київщини підтвердила Суспільному.

Варто нагадати, що не так давно теракт стався й у Бучі Київської області. Інцидент стався 23 березня – тоді до правоохоронців звернулася місцева жителька, яка повідомила про вибух – у її будинку було пошкоджено вікна та фасад.

Під час роботи спеціалістів на місці події пролунав ще один вибух. У результаті двоє поліцейських зазнали поранень. Затриманий підозрюваний розповів, що познайомився з невідомим через комп'ютерну гру. Імовірно, той був пов'язаний із Росією.

За його зловмисника, йому запропонували здійснювати підриви на території Київщини, надавши детальні інструкції зі створення вибухівки. За виконання таких завдань 21-річному підривнику обіцяли винагороду в розмірі 25 тисяч гривень.

Як СБУ запобігає скоєнню терактів?