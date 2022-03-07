С территории Ирпень – Буча удалось вывезти 2 тысячи человек

С территории Ирпень – Буча украинским властям удалось вывезти 2 тысячи человек. Также была предпринята попытка создать гуманитарный коридор.

Соответствующую информацию обнародовал советник главы МВД Вадим Денисенко. Это случилось 7 марта – на 12-й день войны, которую Россия начала против Украины.

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Из Ирпеня и Бучи удалось вывезти 2 тысячи человек

Главное – это то, что сегодня (говорится о 7 марта – 24 канале) была попытка сделать гуманитарный коридор из Ирпеня, Бучи, Гостомеля. Удалось вывезти около двух тысяч человек,

– заявил Денисенко.

Чиновник добавил, что на оккупированных возле Киева территориях еще остается более 4 тысяч человек, которых нужно эвакуировать. Власти объяснили, что делают всё для вывоза людей, а Россия наоборот – блокирует этот процесс.

"Создается впечатление, что это прямое указание Кремля – ​​не давать возможности гуманитарным коридорам. Для чего это делается? Россияне начинают рассказывать, что они готовы обеспечить коридоры в Россию и Беларусь", – пояснил Вадим Денисенко.

Чиновник добавил: "Судя по всему, они хотят доводить людей до ситуации, когда нет воды и еды. Зато там малые дети и раненые. Люди вынуждены будут проситься, чтобы их вывезли, куда угодно, чтобы просто выжить ".

Советник главы МВД пояснил, что это выходит за пределы не то, что человечности, а любых моральных норм. Ведь подобные попытки уже были, однако люди не согласились.

Добавил, что это говорит о великой силе народа.



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