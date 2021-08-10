Киев тестирует электронную систему спецпропусков: готовятся к локдауну
Источник:КГГА
В Киеве 10 августа начали тестировать электронную систему регистрации на получение пропусков в транспорт. Их придется использовать, если в городе введут очередной локдаун.
В заявлении отметили, что пока нет предпосылок для введения усиленного карантина в столице. Однако, если все же начнется третья волна коронавируса, хотят быть готовыми.
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Как получить спецпропуска
- Авторизоваться в системе с помощью квалифицированной электронной подписи.
- Добавить доверенных лиц, которые получат доступ. Это может быть даже 10 человек.
- Заполнить электронную заявку. Там необходимо обосновать критическую необходимость работать в локдаун.
- Ждать ответа, который поступит на электронную почту. Если пришел положительный ответ, ввести список сотрудников и их данные.
- Проверить подтвердили ли выдачу спецпропусков работникам в системе "Киев цифровой".
Почему уже начали тестировать
Об этом рассказал заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Алексей Кулеба. По его словам, руководители предприятий могут авторизоваться в системе и подать заявку уже сейчас.
Это нужно, чтобы заранее пройти необходимую проверку и быстро получить разрешение. Таким образом город сможет определить необходимое количество спецпропусков. Говорится о тех категориях предприятий, которые обеспечивают бесперебойную жизнедеятельность столицы.