В сети распространили информацию об увольнении Ткаченко: что говорят в КГВА

В сети появилась информация, что Тимур Ткаченко покидает пост главы Киевской городской военной администрации. Ему якобы уже подыскивают замену.

В частности, об уходе Ткаченко написало издание "Новости.LIVE" со ссылкой на собственные источники. Также об этом рассказал народный депутат Украины Алексей Гончаренко в своем телеграмм-канале.

Уходит ли Тимур Ткаченко с поста главы КГВА?

В комментарии "РБК-"Украина" в пресс-службе КГВА "попросили не распространять не подтвержденную информацию и ориентироваться исключительно на официальные источники".

24 Канал тоже обратился за комментарием к пресс-службе КГВА.

Напомним, что Тимур Ткаченко возглавил КГВА 31 декабря 2024 года. В этой должности он сменил Сергея Попка.

В СМИ отмечают, что за время работы Ткаченко уделял основное внимание укреплению обороны Киева и модернизации систем оповещения. За это время также наладили лучшую координацию между мобильными огневыми группами и городскими службами, что повысило эффективность сбивания дронов над столицей.

Кроме этого, в каденции Ткаченко открыли Южный мост, разрешили такси работать во время комендантского часа и ввели ежедневную минуту молчания на Крещатике.

Как Ткаченко прокомментировал слухи о своем увольнении?

Тимур Ткаченко в сети отреагировал на слухи о своем возможном увольнении, отметив, что в информационном пространстве активно распространяются неподтвержденные сообщения о кадровых решениях.

По его словам, отдельные политические силы тратят значительные средства на заказные материалы, не соответствующие реальности. Он подчеркнул, что вместо этого внимание следует сосредоточить на реальных проблемах, в частности, на подготовке к сложному отопительному сезону, и это касается всех должностных лиц КГГА.

Также он обратил внимание на значительные бюджетные расходы на инфраструктурные проекты – в частности, Подольский мостовой переход, окружную дорогу и строительство дороги до Жулян, а также на масштабную реконструкцию дороги на левом берегу. По его словам, это не слухи, а реальные расходы, и именно они вызывают вопросы приоритетов города.

Отдельно он иронически поинтересовался, состоялась ли пресс-конференция городского головы.

Что известно о Тимуре Ткаченко?

По данным движения "Честно", Тимур Ткаченко родился 18 августа 1989 года в Киеве.

В 2012 году он начал работать специалистом в КП "Соломенка-Сервис", а также в 2012 – 2014 годах был помощником на общественных началах народного депутата от "УДАРа" Павла Рябикина.

В 2013 году окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "международная экономика".

В 2014 – 2019 годах работал помощником народного депутата от "БПП" Дмитрия Белоцерковца.

В 2015 году баллотировался в Киевсовет от "Блока Петра Порошенко", но не прошел, тогда же стал соучредителем общественной организации "Прогрессивные граждане Украины" и начал работать в КП "Киевблагоустройство", где возглавлял одно из управлений до 2016 года.

С 2016 по 2017 год занимал должность заместителя генерального директора КП "Плесо", а в 2017 году стал соучредителем благотворительного фонда "Френдли пипл".

В 2018 году работал руководителем аппарата Голосеевской райгосадминистрации в Киеве, а в 2019 году – заместителем и исполняющим обязанности председателя Дарницкой РГА. В том же году завершил обучение в Национальной академии государственного управления при Президенте Украины.

В 2020 году снова баллотировался в Киевсовет – на этот раз от партии "УДАР", но также безуспешно.

В 2020 – 2021 годах был первым заместителем директора Департамента городского благоустройства КГГА, а с 2021 до 2023 года возглавлял этот департамент.

В 2023 – 2024 годах работал заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

В сентябре 2024 стал заместителем Министра развития общин и территорий Украины.

Кроме государственной службы, имел бизнес-связи с Алексеем Кулебой, в частности, был совладельцем компании "Аспер эстэйт", бенефициаром которой указывали Кулебу.