Тищенко вызывают в Киевсовет из-за сексизма

Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко 3 февраля сделал в Киевсовете сексистское заявление. Его вызывают для объяснений.

Комиссия по вопросам регламента, предотвращения коррупции и депутатской этики направила Тищенко письменное приглашение на заседание. Оно состоится 16 февраля в 15:00.

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Что сделал Тищенко

Во время рассмотрения решения о создании районных советов в столице 3 февраля Тищенко решил произнести речь, но та завершилась скандалом. Он обратился к депутату со словами "девочка, которая улыбается во время войны".

Нардеп пришел на заседание, поскольку выступает против создания районных советов. Он требовал перенести голосование и доказывал, что это "будет разделять страну во время угрозы войны".

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Текст публикации Леонида Емца

Для рассмотрения вопроса касательно заявления сексистского характера и для дачи объяснений вызывается народный депутат фракции СН, Тищенко Николай Николаевич.

Заседание Комиссии по вопросам регламента, предотвращения коррупции и депутатской этики состоится завтра в 15.00

Письменное приглашение официально направлено.