Комісія з питань регламенту, запобігання корупції та депутатської етики надіслала Тищенку письмове запрошення на засідання. Воно відбудеться 16 лютого о 15:00.

До теми "Дівчинка, яка посміхається": нардеп Тищенко відзначився сексистською заявою у Київраді

Що зробив Тищенко

Під час розгляду рішення щодо створення районних рад у столиці 3 лютого Тищенко вирішив виголосити промову, але та завершилась скандалом. Він звернувся до депутатки зі словами "дівчинка, яка посміхається під час війни".

Нардеп прийшов на засідання, оскільки виступає проти створення районних рад. Він вимагав перенести голосування і доводив, що це "роз'єднуватиме країну під час загрози війни".

Скандальна промова Тищенка у Київраді (з 2:00): дивіться відео

Текст публікації Леоніда Ємця

Для розгляду питання, щодо заяви сексистського характеру та для надання пояснень викликається народний депутат фракції СН, Тищенко Микола Миколайович.

Засідання Комісії з питань регламенту, запобігання корупції та депутатської етики відбудеться завтра о 15.00

Письмове запрошення офіційно спрямоване.