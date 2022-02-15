Комиссия по вопросам регламента, предотвращения коррупции и депутатской этики направила Тищенко письменное приглашение на заседание. Оно состоится 16 февраля в 15:00.
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Что сделал Тищенко
Во время рассмотрения решения о создании районных советов в столице 3 февраля Тищенко решил произнести речь, но та завершилась скандалом. Он обратился к депутату со словами "девочка, которая улыбается во время войны".
Нардеп пришел на заседание, поскольку выступает против создания районных советов. Он требовал перенести голосование и доказывал, что это "будет разделять страну во время угрозы войны".
Скандальная речь Тищенко в Киевсовете (с 2:00): смотрите видео
Текст публикации Леонида Емца
Для рассмотрения вопроса касательно заявления сексистского характера и для дачи объяснений вызывается народный депутат фракции СН, Тищенко Николай Николаевич.
Заседание Комиссии по вопросам регламента, предотвращения коррупции и депутатской этики состоится завтра в 15.00
Письменное приглашение официально направлено.