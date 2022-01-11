Как в тюрьме: на Чоколовке в Киеве огородили придомовую территорию металлическим забором

Возле одного из домов в Соломенском районе Киева появилась довольно необычная конструкция, которая напоминает всем клетку из мест отбывания наказаний. Таким образом владельцы местного магазина решили огородиться от незваных гостей.

Фотографии с места, где установили своеобразный металлический забор, появились в местных сообществах в соцсетях. Их сразу начали обсуждать киевляне.

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Местные жители отметили, что речь идет не о подъезде дома, а лишь о заезде в пункт приемки товара одного из магазинов.

Небо в клеточку

Авторы подписали фото с намеком, что конструкцию из металлических труб обустроили якобы у подъезда многоквартирного дома.

В комментариях к записи пояснили, что забор установили на заднем входе в магазин на Воздухофлотском проспекте.

Владельцы магазина огородили прутьями и непосредственно вход в заведение, и две лавочки, установленные на придомовой территории.

Какими бы ни были мотивы авторов заграждения, все пользователи согласились, что выглядит вход именно так, как забор в тюрьме. При этом, находясь внутри, можно увидеть небо в клеточку