Ткаченко не пришел к Кличко: мэр обозвал министра некультурным

Виталий Кличко очень возмутился из-за того, что Александр Ткаченко не принял его приглашение прийти на сессию горсовета. Он вызвал руководителя Министерства культуры и информационной политики из-за разрушения исторических зданий в Киеве.

Как-то некультурно для министра культуры, – Кличко

Мэр Киева хотел обсудить с Ткаченко и начальником полиции Киева Иваном Выговским ситуацию с охраной культурного наследия в столице. Об этом он заявил на заседании горсовета 31 августа.

Ранее Ткаченко пожаловался на то, что Кличко вызвал его посреди отпуска

Однако ни Ткаченко, ни Выговский не пришли. Они отправили вместо себя заместителей.

Министр культуры на наше приглашение прийти на заседание через соцсети передал, что, мол, "не на тех напали". И это, мол, он Виталия Кличко к себе вызовет. Ну как-то некультурно для министра культуры,

– заявил мэр.

Он добавил: "Александра Ткаченко хотят послушать депутаты Киевсовета, которых, напомню, избрали киевляне. И подобный тон общения – это неуважение и к депутатам, и к общественности города. Как-то держите себя в руках, господин министр".

Что известно о приглашении от Кличко