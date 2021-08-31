Ткаченко не пришел к Кличко: мэр обозвал министра некультурным
Источник:Киевский городской совет
Виталий Кличко очень возмутился из-за того, что Александр Ткаченко не принял его приглашение прийти на сессию горсовета. Он вызвал руководителя Министерства культуры и информационной политики из-за разрушения исторических зданий в Киеве.
Как-то некультурно для министра культуры, – Кличко
Мэр Киева хотел обсудить с Ткаченко и начальником полиции Киева Иваном Выговским ситуацию с охраной культурного наследия в столице. Об этом он заявил на заседании горсовета 31 августа.
Ранее Ткаченко пожаловался на то, что Кличко вызвал его посреди отпуска
Однако ни Ткаченко, ни Выговский не пришли. Они отправили вместо себя заместителей.
Министр культуры на наше приглашение прийти на заседание через соцсети передал, что, мол, "не на тех напали". И это, мол, он Виталия Кличко к себе вызовет. Ну как-то некультурно для министра культуры,
– заявил мэр.
Он добавил: "Александра Ткаченко хотят послушать депутаты Киевсовета, которых, напомню, избрали киевляне. И подобный тон общения – это неуважение и к депутатам, и к общественности города. Как-то держите себя в руках, господин министр".
Что известно о приглашении от Кличко
- На заседании Киевского горсовета депутаты должны голосовать за мораторий на проведение строительных или демонтажных работ вблизи памятников архитектуры. Кличко пригласил Ткаченко, чтобы тот рассказал о деятельности в сфере охраны культурного наследия. Выговский же должен был отчитаться о борьбе с преступностью.
- В своем фейсбуке Ткаченко заявил, что сейчас находится в отпуске, а Кличко, мол, знал об этом. Министр пригласил мэра прийти в его кабинет и объяснить ужасное состояние исторических ареалов в Киеве. Происходить это должно в присутствии правоохранителей.