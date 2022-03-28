Товары первой необходимости есть, – Поворозник рассказал о ситуации в Киеве

Ситуация с наличием продовольствия в Киеве, несмотря на обстрелы оккупантов, остается стабильной. Все товары первой необходимости есть как в магазинах, так и в аптеках.

Об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в эфире 24 канала.

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"Конечно, нет того разноцветья, к которому все привыкли, но все необходимые продукты и товары первой необходимости есть. В аптеках есть соответствующие лекарства", – рассказал заместитель председателя КГГА.

По словам Поворозника, в Киеве уже даже начали делать плановые операции в больницах. По заполненности медучреждений есть определенные ограничения, но там, где это можно делать, медики возобновили работу.

У кого есть такая необходимость – обращайтесь через семейных врачей, чтобы получить соответствующую помощь,

– отметил заместитель председателя КГГА.

Также в Киеве уже работают стоматологические клиники и офтальмологические магазины, в которых можно приобрести очки или линзы.

Поворозник рассказал о ситуации в Киеве: смотрите видео