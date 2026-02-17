Из-за снега "мертвые" пробки сковали дороги Киева, часы уходят на ожидание транспорта

В Киеве 17 февраля второй день подряд транспортный коллапс. Километровые пробки вызвал сильный снег.

Транспорт двигался очень медленно, а на остановках образовались толпы. Что происходило в Киеве 17 февраля, рассказывает 24 Канал.

Какая ситуация в Киеве?

С самого утра люди часами ждали маршрутки. Кто не дождался общественного транспорта, вынужден был в -10 идти пешком.

Киев сковала снежная непогода / Фото КГГА и из соцсетей

Столичные телеграмм-каналы писали, что пробки растянулись от Броваров до столицы. В частности, сообщали о затрудненном движении возле станции метро "Черниговская" в направлении "Лесной".

"Киевпастранс" периодически сообщал о задержках движения из-за непогоды и ДТП. Сейчас, хоть и движение на большинстве маршрутов восстановили, транспорт до сих пор курсирует с отклонением от графика.

Власти сообщали, что на расчистку дорог выехали 256 единиц спецтехники "Киевавтодора", 422 коммунальщика и еще более 2,8 тысячи дворников на придомовых территориях.

Приоритет – магистрали, мосты, спуски и подъемы.

Просим водителей быть максимально внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и не оставлять свои авто на тротуарах, крайних полосах дорог и на обочинах, чтобы не мешать работе спецтехники,

- просили в КГГА.

Как прошел первый день снежного коллапса в Киеве?