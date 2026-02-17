Из-за снега "мертвые" пробки сковали дороги Киева, часы уходят на ожидание транспорта
- В Киеве 17 февраля второй день подряд наблюдается транспортный коллапс из-за сильного снега, повлекшего километровые пробки.
- Над расчисткой дорог работали 256 единиц спецтехники "Киевавтодора", 422 коммунальщики и более 2,8 тысячи дворников.
В Киеве 17 февраля второй день подряд транспортный коллапс. Километровые пробки вызвал сильный снег.
Транспорт двигался очень медленно, а на остановках образовались толпы. Что происходило в Киеве 17 февраля, рассказывает 24 Канал.
Какая ситуация в Киеве?
С самого утра люди часами ждали маршрутки. Кто не дождался общественного транспорта, вынужден был в -10 идти пешком.
Киев сковала снежная непогода / Фото КГГА и из соцсетей
Столичные телеграмм-каналы писали, что пробки растянулись от Броваров до столицы. В частности, сообщали о затрудненном движении возле станции метро "Черниговская" в направлении "Лесной".
"Киевпастранс" периодически сообщал о задержках движения из-за непогоды и ДТП. Сейчас, хоть и движение на большинстве маршрутов восстановили, транспорт до сих пор курсирует с отклонением от графика.
Власти сообщали, что на расчистку дорог выехали 256 единиц спецтехники "Киевавтодора", 422 коммунальщика и еще более 2,8 тысячи дворников на придомовых территориях.
Приоритет – магистрали, мосты, спуски и подъемы.
Просим водителей быть максимально внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и не оставлять свои авто на тротуарах, крайних полосах дорог и на обочинах, чтобы не мешать работе спецтехники,
- просили в КГГА.
Как прошел первый день снежного коллапса в Киеве?
Ночью 16 февраля Киев и область засыпал снег. Из-за непогоды на дорогах сразу начались ДТП и пробки. Общественный транспорт тоже двигался с задержками и был переполнен.
На опубликованных видео было видно, что люди ожидали на остановках, но общественный транспорт проезжал мимо полностью заполненный. На фоне этого несколько выросли цены на такси.
Между тем в КГГА утверждали, что коммунальные службы постоянно убирают дороги и обрабатывают их противогололедными средствами, но одновременно по всему городу это делать невозможно.