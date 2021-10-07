Требовал деньги с бизнесменов: в Киеве на взятке погорел начальник департамента КГГА

Следователи СБУ с поличным задержали одного из работников Киевской городской государственной администрации. Мужчина якобы получил 2 тысячи долларов от бизнесмена, у которого вымогал эти средства.

Как отметили в Службе безопасности, задержанный возглавляет управление Департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля Киева. Ему инкриминируют получение взятки.

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Незаконно взял средства мужчина в одном из ресторанов столицы 7 октября.

Требовал деньги от нарушителя



Чиновник требовал деньги за безнаказанность нарушителя / Фото пресс-службы СБУ

По данным следствия, руководитель департамента КГГА поймал предпринимателя на нарушении требований закона в сфере строительных норм во время реконструкции нежилого помещения по улице Крутой спуск.

За непринятие мер и наказание чиновник и начал требовать 2 тысячи долларов.

Предприниматель согласился отдать эти деньги.



Чиновника задержали сразу после совершения преступления / Фото пресс=службы СБУ

Задержали злоумышленника работники СБУ сразу после того, как задокументировали факт преступления. Сейчас в кабинете чиновника проходит обыск.



Чиновника могут посадить на 10 лет / Фото пресс-службы СБУ

Вскоре должностному лицу должны объявить о подозрении и избрать меру пресечения. Также следователи пытаются установить личности всех, кто причастен к совершению преступления.

Если задержанного признают виновным, ему грозит от 5 до 10 лет заключения.