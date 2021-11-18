На Троещине двое воробьев лакомились сыром в супермаркете: забавное видео

В одном из супермаркетов Троещины покупатели заметили двух птиц в сырной витрине. Когда именно случился курьезный инцидент – неизвестно, впрочем, видео начали распространять в сети 17 ноября.

По словам местных жителей, кадры они сняли в магазине сети "Экомаркет". Поскольку прилавок с сырами открыт, птицы беспрепятственно туда залетели.

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Один караулил, другой обедал

На коротком забавном видео видно, как один воробей клюет творог. Другой тем временем сидит на стенке, словно следя, чтобы друга никто не испугал.

Кто-то ужаснулся, кто-то посмеялся

Киевляне по-разному отреагировали на незваных гостей в витрине с продуктами. Одни пожаловались на ненадлежащие санитарные условия в упомянутом магазине, другие пошутили, что воробей много не съест. Кроме того, покупатели заметили, что этот супермаркет – излюбленное место пернатых, поскольку их видят часто.

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