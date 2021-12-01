На Троещине вандалы повалили ханукию: фото с места погрома

На столичной Троещине неизвестные вандалы повалили иудейскую ханукию. Досадный инцидент произошел 30 ноября между 9 и 15 часами.

Символ праздника Хануки, который атаковали вандалы, принадлежит еврейской общине левого берега города Киева. Его уже вернули на место.

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Дикари массово крушат ханукии

Представители еврейской объединенной общины возмутились из-за того что, за три дня праздника Хануки в Украине повредили уже третью ханукию.

Чтобы прекратить святотатство в столице, они решили обратиться в Главное управление Национальной полиции в городе Киеве и в суд.

Из-за отсутствия реакции на первый инцидент в Киеве, в ближайшее время мы будем обращаться к следственному судье, чтобы суд обязал полицию открыть уголовное производство,

– говорится в официальном заявлении.



Светильник, который повалили, принадлежит еврейской общине левого берега Киева / Фото Еврейской объединенной общины Украины

Разбитая Ханукия на Майдане Незалежности

Подобный случай произошел и в центре столицы 28 ноября. Там неадекватный мужчина начал отрывать внешнюю обшивку ханукии под аплодисменты некоторых единомышленников. Когда к нему подошла муниципальная стража, он начал кричать, что этот праздничный атрибут иудеев не надо было ставить на Майдане Незалежности.

Текст публикации Еврейской объединенной общины Украины:

Поваленная Ханукия на Троещине. Инцидент произошел между 9 и 15 часами сегодня, 30 ноября. Ханукия принадлежит еврейской общине левого берега города Киева и уже вновь установлена на свое место.

Отметим, что это уже третья пострадавшая Ханукия в Украине за три дня Хануки. Объединенная еврейская община Украины в очередной раз готовит заявление в Главное управление Национальной полиции в городе Киеве.

Из-за отсутствия реакции на первый инцидент в Киеве, в ближайшее время мы будем обращаться к следственному судье, чтобы суд обязал полицию открыть уголовное производство.