На Троещине вандалы повалили ханукию: фото с места погрома
На столичной Троещине неизвестные вандалы повалили иудейскую ханукию. Досадный инцидент произошел 30 ноября между 9 и 15 часами.
Символ праздника Хануки, который атаковали вандалы, принадлежит еврейской общине левого берега города Киева. Его уже вернули на место.
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Дикари массово крушат ханукии
Представители еврейской объединенной общины возмутились из-за того что, за три дня праздника Хануки в Украине повредили уже третью ханукию.
Чтобы прекратить святотатство в столице, они решили обратиться в Главное управление Национальной полиции в городе Киеве и в суд.
Из-за отсутствия реакции на первый инцидент в Киеве, в ближайшее время мы будем обращаться к следственному судье, чтобы суд обязал полицию открыть уголовное производство,
– говорится в официальном заявлении.
Светильник, который повалили, принадлежит еврейской общине левого берега Киева / Фото Еврейской объединенной общины Украины
Разбитая Ханукия на Майдане Незалежности
Подобный случай произошел и в центре столицы 28 ноября. Там неадекватный мужчина начал отрывать внешнюю обшивку ханукии под аплодисменты некоторых единомышленников. Когда к нему подошла муниципальная стража, он начал кричать, что этот праздничный атрибут иудеев не надо было ставить на Майдане Незалежности.
Текст публикации Еврейской объединенной общины Украины:
Поваленная Ханукия на Троещине. Инцидент произошел между 9 и 15 часами сегодня, 30 ноября. Ханукия принадлежит еврейской общине левого берега города Киева и уже вновь установлена на свое место.
Отметим, что это уже третья пострадавшая Ханукия в Украине за три дня Хануки. Объединенная еврейская община Украины в очередной раз готовит заявление в Главное управление Национальной полиции в городе Киеве.
Из-за отсутствия реакции на первый инцидент в Киеве, в ближайшее время мы будем обращаться к следственному судье, чтобы суд обязал полицию открыть уголовное производство.