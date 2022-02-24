Тысячи киевлян скрываются от вероятных обстрелов: ситуация в метро Киева

Несмотря на то, что 24 февраля российские оккупанты не наносили прямых ударов по Киеву, тысячи жителей столицы решили переночевать в укрытиях. Практически полностью заполнены все станции подземки.

Укрытия во многих детских садах и школах, а также в метрополитене заполнены людьми, сообщает 24 канал. Большинство людей, решивших отправиться на ночевку в подвалы и станции метро, ​​взяли с собой все необходимое.

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По словам киевлян, в подземке достаточно холодно, но гораздо безопаснее, чем дома.

Почти все станции метро забиты

Жители Киева говорят, что приходили в метрополитен вечером из-за опасений, что путинские войска начнут ночью обстреливать столицу.

Некоторые из них находились в подземке еще днем, поэтому сделали выводы и подготовились к ночлегу.

Многие киевляне принесли к станциям своих домашних любимцев.

Кроме того, чтобы подземка могла принять больше людей, на каждой станции остановили поезда. Таким образом, внутри составов также находятся люди.

Смотрите видео со станции метро "Героев Днепра" в Киеве:

Метро заработает с утра

Как отметил мэр Киева Виталий Кличко, киевский общественный транспорт заработает по окончании комендантского часа. До этого времени все жители столицы должны находиться дома. Выключение – только при срабатывании сигнала тревоги.

Метрополитен будет при этом работать круглосуточно, но в ночное время только как объект укрытия.